Міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку
Сьогодні, 4 вересня, глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про звільнення.
Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук написав на Facebook-сторінці.
"До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", - йдеться в дописі.
Він додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Спікрер опублікував фото документа і додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.
Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, у відставку подали Віцепрем'єрка Стефанішина, а також три міністри.