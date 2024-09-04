Міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку

Зранку він надав заяву про звільнення і передав до Верховної Ради.

Сьогодні, 4 вересня, глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про звільнення.

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук написав на Facebook-сторінці.

"До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку", - йдеться в дописі.

Він додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Спікрер опублікував фото документа і додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, у відставку подали Віцепрем'єрка Стефанішина, а також три міністри.