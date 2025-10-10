Сікорський прибув на Львівщину та відвідав місце російського удару

У Лапаївці внаслідок обстрілу загинула родина з чотирьох людей.

Міністр закордонних справ Польщі та віцепрем’єр Радослав Сікорський прибув до України з робочим візитом і вшанував жертв російської атаки під Львовом.

Про це написав голова Львівської ОДА Максим Козицький на Facebook-сторінці.

Сікорський разом із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідав село Лапаївка саме туди в ніч проти 5 жовтня влучив російський снаряд.

"Відвідали місце підлого удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог", - зазначив Козицький.

Внаслідок обстрілу загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчина.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія посилила удари по цивільних об’єктах, аби приховати провал свого літнього наступу.

Нагадаємо, що 5 жовтня більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони.