Сікорський прибув на Львівщину та відвідав місце російського удару
Міністр закордонних справ Польщі та віцепрем’єр Радослав Сікорський прибув до України з робочим візитом і вшанував жертв російської атаки під Львовом.
Про це написав голова Львівської ОДА Максим Козицький на Facebook-сторінці.
Сікорський разом із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідав село Лапаївка саме туди в ніч проти 5 жовтня влучив російський снаряд.
"Відвідали місце підлого удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог", - зазначив Козицький.
Внаслідок обстрілу загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчина.
Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія посилила удари по цивільних об’єктах, аби приховати провал свого літнього наступу.
Нагадаємо, що 5 жовтня більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони.