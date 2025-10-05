рф знову масовано б'є по Україні: під ударом, зокрема, Львів (оновлено)
05 жовтня 2025, 09:15
Фото: УНН
Ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями
Уранці 5 жовтня російські війська запустили по Україні безпілотники та ракети різних типів. У різних регіонах, зокрема західних, пролунали вибухи.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями. Згодом стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95, а потім і літаків МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" та Х-101.
Більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони. Після попередження про рух ракет у напрямку міста, над Львовом пролунали ще низка гучних вибухів.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про на тлі атаки частина міста лишилася без світла: йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.
Крім того, вибухи чули і на Івано-Франківщині та Рівненщині.
Внаслідок атаки на українські західні області Польща підняла в повітря свої та союзницькі літаки, повідомили в оперативному командування польських Збройних сил. Також на території сусідньої країни привела в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Тим часом від нічних ударів постраждало й Запоріжжя, розповів керівник ОВА Іван Федоров. На місто припало щонайменше десять влучань, унаслідок яких одна людина загинула, а ще дев’ятеро — поранено.
Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки — там вибито вікна, понівечено подвір’я. Також згоріли автівки. Через атаку понад 73 тисячі абонентів у місті та районі не мають електрики.
Згодом стало відомо, що унаслідок ракетно-дронової атаки рф у Львівській області загинуло щонайменше четверо людей, стільки ж постраждало. Про це в Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Раніше було відомо про двох загиблих. Рятувальники нагадали, що росіяни тероризували область комбінованими ударами понад п'ять годин. Унаслідок обстрілу пошкоджено низку об'єктів, зокрема житлових будинків.
Чотирма загиблими виявилася сім'я, яка проживала у селі Лапаївка біля Львова. Їхній будинок зруйновано, повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Серед загиблих – 15-річна дівчина-підліток.
Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків із травмами різного ступеня тяжкості ушпиталили, ще трьом потерпілим надали допомогу на місці.
Також на території Львова й області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах, додали в прокуратурі. Там назвали цю російську атаку "наймасованішим комбінованим ударом" по області від початку вторгнення рф.
Речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев розповів у коментарі "Суспільному", що найбільших руйнувань зазнала саме Лапаївка.
"Нашим підрозділам вдалося врятувати чотирьох людей. Ми знімали їх із верхніх поверхів і довелося людей діставати з-під завалів, які там опинилися під час цієї атаки", – пояснив Туровцев.