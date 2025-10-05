рф знову масовано б'є по Україні: під ударом, зокрема, Львів (оновлено)

Ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями

Уранці 5 жовтня російські війська запустили по Україні безпілотники та ракети різних типів. У різних регіонах, зокрема західних, пролунали вибухи.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще звечора росія випустила безпілотники, які атакували Україну хвилями. Згодом стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95, а потім і літаків МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" та Х-101.

Більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема Львівщину. У самому Львові чули звук прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони. Після попередження про рух ракет у напрямку міста, над Львовом пролунали ще низка гучних вибухів.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про на тлі атаки частина міста лишилася без світла: йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.

Крім того, вибухи чули і на Івано-Франківщині та Рівненщині.

Внаслідок атаки на українські західні області Польща підняла в повітря свої та союзницькі літаки, повідомили в оперативному командування польських Збройних сил. Також на території сусідньої країни привела в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Тим часом від нічних ударів постраждало й Запоріжжя, розповів керівник ОВА Іван Федоров. На місто припало щонайменше десять влучань, унаслідок яких одна людина загинула, а ще дев’ятеро — поранено.

Руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні будинки — там вибито вікна, понівечено подвір’я. Також згоріли автівки. Через атаку понад 73 тисячі абонентів у місті та районі не мають електрики.