Однак відбудеться це після узгодження формальних питань.

Президент Польщі Кароль Навроцький допустив можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові технології.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Мій обов'язок – дбати про інтереси польських військових, зокрема тих із Мальборка, які обслуговують МіГи. Водночас ми шукаємо стратегічного, симетричного партнерства. Обмін МіГів на антидронові технології не суперечить нашій політиці. Після вирішення формальних питань, я вважаю, що це питання буде врегульоване", – зазначив Навроцький.

Президент підкреслив, що Польща прагне до взаємовигідного і безпечного співробітництва у військовій сфері з Україною.

Нагадаємо, що 19 грудня Зеленський і Навроцький вперше зустрілися у Польщі.