Після завершення зустрічі лідери мають провести спільну пресконференцію.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі лідерів двох країн.

Президент України Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбулися у Польщі, а їх ключовими темами стали безпека, економічна співпраця та історичні питання.

Після перемоги Навроцького на президентських виборах Зеленський підтримував із ним контакт телефоном, однак особиста зустріч відбулася лише через чотири місяці, попри те, що президент України неодноразово перетинав територію Польщі під час закордонних поїздок.

Польські медіа повідомляли, що Навроцький неодноразово відхиляв запрошення відвідати Київ, наголошуючи на необхідності "симетрії" і "взаємної поваги" у двосторонніх відносинах. Зокрема, 5 грудня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "з президента Зеленського корона б не впала, якби, проїжджаючи через Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу".

Новий президент Польщі неодноразово наголошував, що бачить відносини з Україною жорсткіше, ніж його попередник Анджей Дуда. За його словами, допомога Варшави не повинна сприйматися Києвом як належне, а Польща має бути повноцінним партнером, а не лише "коридором" чи "передпокоєм" у стратегічних питаннях. Навроцький також наполягає на більш помітній ролі Польщі у можливих мирних переговорах щодо війни в Україні.

Під час передвиборчої кампанії він виступав проти вступу України до НАТО в умовах війни з росією, аргументуючи це ризиком втягування всіх країн Альянсу у збройний конфлікт. Уже після обрання президентом Навроцький називав передчасними й дискусії щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Окремим чутливим питанням у двосторонніх відносинах залишається історична тематика: президент Польщі, який є істориком за освітою, наголошує на необхідності вирішення питання Волинської трагедії.

Водночас Навроцький запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, підкресливши, що обом країнам необхідно навчитися діяти як рівноправні партнери. Зустріч у Варшаві стала першою особистою зустріччю Володимира Зеленського з новообраним президентом Польщі від моменту його вступу на посаду та відбулася з ініціативи польської сторони.