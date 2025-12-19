Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський і Навроцький вперше зустрілися у Польщі

19 грудня 2025, 15:28
Зеленський і Навроцький вперше зустрілися у Польщі
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Після завершення зустрічі лідери мають провести спільну пресконференцію.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі лідерів двох країн.

Президент України Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Переговори відбулися у Польщі, а їх ключовими темами стали безпека, економічна співпраця та історичні питання. 

Після перемоги Навроцького на президентських виборах Зеленський підтримував із ним контакт телефоном, однак особиста зустріч відбулася лише через чотири місяці, попри те, що президент України неодноразово перетинав територію Польщі під час закордонних поїздок. 

Польські медіа повідомляли, що Навроцький неодноразово відхиляв запрошення відвідати Київ, наголошуючи на необхідності "симетрії" і "взаємної поваги" у двосторонніх відносинах. Зокрема, 5 грудня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "з президента Зеленського корона б не впала, якби, проїжджаючи через Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу".

Новий президент Польщі неодноразово наголошував, що бачить відносини з Україною жорсткіше, ніж його попередник Анджей Дуда. За його словами, допомога Варшави не повинна сприйматися Києвом як належне, а Польща має бути повноцінним партнером, а не лише "коридором" чи "передпокоєм" у стратегічних питаннях. Навроцький також наполягає на більш помітній ролі Польщі у можливих мирних переговорах щодо війни в Україні.

Під час передвиборчої кампанії він виступав проти вступу України до НАТО в умовах війни з росією, аргументуючи це ризиком втягування всіх країн Альянсу у збройний конфлікт. Уже після обрання президентом Навроцький називав передчасними й дискусії щодо членства України в НАТО та Європейському Союзі. Окремим чутливим питанням у двосторонніх відносинах залишається історична тематика: президент Польщі, який є істориком за освітою, наголошує на необхідності вирішення питання Волинської трагедії.

Водночас Навроцький запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, підкресливши, що обом країнам необхідно навчитися діяти як рівноправні партнери. Зустріч у Варшаві стала першою особистою зустріччю Володимира Зеленського з новообраним президентом Польщі від моменту його вступу на посаду та відбулася з ініціативи польської сторони.

ПольщаВолодимир ЗеленськийУкраїнаКароль Навроцький

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється