Віцепрем'єрка Стефанішина подала у відставку

Вона стала четвертою міністеркою, яка сьогодні написала заяву про звільнення.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала до Верховної Ради України заяву про відставку із займаної посади.

Про це голова ВР Руслан Стефанчук написав в соцмережі Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - йдеться в дописі.

Крім того, раніше у відставку подали три міністри.

У вівторок, 3 вересня, до Ради надійшли заяви про відставку трьох міністрів: голови Мінюсту, Мінпрому і Міндовкілля.