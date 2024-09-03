Віцепрем'єрка Стефанішина подала у відставку
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала до Верховної Ради України заяву про відставку із займаної посади.
Про це голова ВР Руслан Стефанчук написав в соцмережі Facebook.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - йдеться в дописі.
Крім того, раніше у відставку подали три міністри.
У вівторок, 3 вересня, до Ради надійшли заяви про відставку трьох міністрів: голови Мінюсту, Мінпрому і Міндовкілля.