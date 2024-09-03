У відставку подали три міністри

Свої заяви вони подали до Верховної Ради України.

У вівторок, 3 вересня, до Ради надійшли заяви про відставку трьох міністрів: голови Мінюсту, Мінпрому і Міндовкілля.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, до парламенту надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Крім того, заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань ВРУ.