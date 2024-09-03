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Глава МАГАТЕ провів зустрічі в Києві напередодні візиту на ЗАЕС

03 вересня 2024, 16:51
Глава МАГАТЕ провів зустрічі в Києві напередодні візиту на ЗАЕС
Він зустрівся в столиці України з кількома високопосадовцями.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі приїхав у Київ, щоб обговорити підтримку українських АЕС з керівниками Міненергетики, Держатомрегулювання і Енергоатому напередодні поїздки на окуповану ЗАЕС. 

Про це Гроссі повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

"Розпочав свій 10-й візит до України із зустрічей з міністром енергетики України Германом Галущенком, головою Держатомрегулювання олова Олегом Коріковим та президентом Енергоатому Петром Котіним, у ході яких було здійснено обмін думками щодо нашої підтримки українських АЕС напередодні мого візиту на ЗАЕС", - йдеться в дописі. 

Він написав, що Агенство повністю віддане безпеці і захищеності українських ядерних об'єктів, з присутністю на кожному з них.

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки.

 

МАГАТЕУкраїнаРафаель Гроссі

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