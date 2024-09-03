ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки

Фахівці поки не можуть почати ремонт, бо є загроза нового обстрілу.

На Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими окупантами, пошкоджена одна з двох ліній живлення, повідомили в "Енергоатомі". Таким чином ЗАЕС вкотре перебуває в зоні підвищеного ризику.

"2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що, коли пошкодять і другу лінію, то на станції виникне аварійна ситуація. Адже тоді насоси, які охолоджують активні зони реакторів та басейн витримки палива залишаться без зовнішнього живлення.

Українські фахівці поки не можуть оглянути пошкодження та почати ремонтувати лінію. Адже зараз існує реальна загроза повторного обстрілу з боку росіян. Почати ремонт можна буде лише коли з’явиться гарантія безпеки.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він.

27 серпня Гроссі здійснив візит до Курської атомної електростанції. Після огляду він повідомив про "серйозну ситуацію" з ядерною безпекою на об'єкті.