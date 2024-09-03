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Заступник генсека НАТО йде у відставку на тлі зміни керівництва

03 вересня 2024, 19:13
Заступник генсека НАТО йде у відставку на тлі зміни керівництва
Фото: zn.ua
Його обов’язки перейме заступник генсека з політичних питань і безпекової політики Боріс Руге.

Заступник генерального секретаря НАТО і представник Румунії Мірча Джоане склав повноваження перед майбутньою зміною керівництва Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Сьогодні, 3 вересня, Мірча Джоане оголосив про відставку. Він був першим представником Румунії на цій посаді.

Глава Альянсу Єнс Столтенберг прийняв його відставку і подякував за роботу. 

"Мірча служив НАто майже п’ять років. Його зосередження на технологіях та новітніх безпекових викликах відіграло ключову роль у впровадженні інновацій всередині Альянсу. Він справжній "трансатлантист" і його робота з партнерами була дуже корисною для НАТО. Бажаю йому всього найкращого", – заявив Єнс Столтенберг.  

Нагадаємо, що Марк Рютте очолить НАТО з 2 жовтня. 

Ми також писали, що новий генсек НАТО Рютте шукає заступника: обговорюються кандидатури зі Східної Європи.

 

НАТОвідставкаЄнс СтолтенбергМірча Джоане

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