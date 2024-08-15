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ПОЛІТИКА

Новий генсек НАТО Рютте шукає заступника: обговорюються кандидатури зі Східної Європи – Politico

15 серпня 2024, 13:53
Новий генсек НАТО Рютте шукає заступника: обговорюються кандидатури зі Східної Європи – Politico
Серед союзників існує загальний консенсус: заступником має стати хтось зі східноєвропейських країн-членів.

Перед тим, як розпочати роботу на посаді генерального секретаря НАТО, колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте вже переглядає кілька “резюме” від тих, хто прагне стати його правою рукою. Очікується, що нинішній заступник генсека Мірча Джоане, який обіймає цю посаду з 2019 року, піде у відставку, щоб взяти участь у президентських виборах у Румунії в листопаді.

Про це повідомляє Politico.

За словами високопоставленого дипломата НАТО із Західної Європи, серед союзників існує загальний консенсус навколо того, що заступником Рютте має бути призначений хтось зі східноєвропейських країн-членів. 

У штаб-квартирі Альянсу тривають обговорення щодо двох колишніх чиновниць із Північної Македонії та Болгарії — балканських країн, які колись перебували під радянським контролем до завершення холодної війни.

"Ця посада цілком може дістатися жінці зі Східної Європи. Не в останню чергу через тиск громадськості, яка вимагає призначити її генеральним секретарем замість Рютте", - сказала колишня речниця НАТО Оана Лунджеску.

За словами джерел видання, активно обговорюється, зокрема, кандидатура колишнього міністра оборони Північної Македонії Радміли Шекеринської. Якщо оберуть саме Шекеринську, то вона стане найвищою посадовою особою в НАТО з регіону Західних Балкан за межами ЄС. Її країна приєдналася до Альянсу чотири роки тому, і Шекеринська відіграла ключову роль у вступі.

В інтерв'ю після повномасштабного вторгнення росії в Україну вона відкинула твердження рф про те, що розширення НАТО на Схід було "зловісним планом Заходу".

Іншим претендентом є колишня глава МЗС Болгарії і єврокомісар Марія Габрієл.

Делегації Болгарії і Північної Македонії в НАТО не прокоментували ці повідомлення.

Болгарія перебуває в центрі уваги через тісні зв'язки її політичної еліти з Росією. У квітні прем'єр-міністр країни Николай Денков, який йде у відставку, попереджав, що "рф зробить усе можливе, аби відновити сильний вплив у Болгарії". 

Водночас, і Болгарія, і Північна Македонія, борються з проблемами корупції. За даними Transparency International, Болгарія посідає 67 місце у світі за з Індексом сприйняття корупції. Північна Македонія — 76 місце.

Хоча ці два балканські претенденти вважаються ключовими фаворитами, Рютте пропонують й інші кандидатури. Колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, ім'я якого свого часу називалося серед потенційних кандидатів на посаду генсека НАТО, зараз претендує на роль заступника.

Також, за словами двох дипломатів Альянсу, Польща і Туреччина - обидві країни з серйозними військовими структурами, розглядають можливість запропонувати власних кандидатів.

Роль заступника генерального секретаря Альянсу посилилася за останнє десятиліття. Основне завдання цієї посади полягає в тому, щоб “заміщати боса” і головувати на засіданнях Північноатлантичної ради, що проводяться двічі на тиждень, за участю 32 послів, або на будь-яких екстрених засіданнях, у тому числі на Раді Україна-НАТО.

У травні 2021 року Джоане головував на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Берліні, коли у генсека НАТО Єнса Столтенберга був діагностований коронавірус.

Очікується, що Рютте очолить НАТО з 2 жовтня. 

Марк РюттеНАТО

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