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Відносини між НАТО та росією зупинилися ще в 2014 році – адмірал Роб Бауер

15 вересня 2024, 09:55
Відносини між НАТО та росією зупинилися ще в 2014 році – адмірал Роб Бауер
Фото: Економічна правда
Адмірал зауважив, що від початку повномасштабної війни рф проти України понад 50 держав, серед яких і члени НАТО, підтримують Київ.
НАТО майже 20 років намагалося встановити партнерські відносини з рф. Проте коли у 2014 році росія окупувала Крим та вторглася на територію Донецької та Луганської областей України, всі зусилля були повністю зруйновані.
 
Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на пресконференції за підсумками виїзного засідання в Празі, відповідаючи на запитання про те, чи погіршилися відносини між Альянсом та москвою протягом минулих місяців. 
 
"Відносини між НАТО і росією не змінювалися з 2014 року. Це був момент, коли російському послу та військовому представнику був заборонений доступ до штаб-квартири Альянсу. Це була головна зміна у відносинах. Ми як Альянс намагалися бути партнерами з рф протягом 20 років. Поведінка самої росії, а не НАТО – з 2008 року у Грузії, з 2014 року, коли був анексований Крим і здійснена атака на Луганську та Донецьку області, – змінила такі відносини. І згодом навіть більше, після повномасштабного вторгнення у 2022 році", – сказав Бауер.
 
Адмірал зауважив, що від початку повномасштабної війни рф проти України понад 50 держав, серед яких і члени НАТО, підтримують Київ. Вони надають фінансову допомогу, а також постачають летальне та нелетальне військове обладнення.  
 
Крім того, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено створити нове командування Альянсу у Вісбадені, яке опікуватиметься координацією тренувань для українських військових, координацією всіх потреб, які Україна має для самозахисту. Також ця струтктура відповідатиме за координацію логістики для поставок військової допомоги від країн НАТО і міжнародних партнерів.
 
"Союзники допомагають Україні працювати над створенням майбутніх Збройних сил. Це та робота, яку НАТО має намір провести. Ви можете сказати, що це не допоможе покращенню відносин з росією. Але це не змінює ці відносини, як такі. НАТО робить все можливе, що дозволено міжнародним правом, Статутом ООН, і ми будемо продовжувати це робити", – констатував Роб Бауер. 

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

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