Країни Східної Європи виступили з заявою до НАТО щодо порушення росією повітряного простору – заява

Глави оборонних відомств висловлюють "глибоку стурбованість" вторгненням російських БПЛА.

Міністри оборони дев'яти східноєвропейських країн закликали НАТО підготувати "колективну відповідь" на зростаючі випадки порушення росією повітряного простору між державами, які межують з Україною.

Про це йдеться у відповідній заяві міністрів оборони Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини.

Глави оборонних відомств, зокрема, висловлюють "глибоку стурбованість" вторгненням російських безпілотників і ракет до країн Організації Північноатлантичного договору.

"Це нова реальність, якою не можна нехтувати. Нам потрібна колективна відповідь в рамках НАТО на виклики, пов’язані з сучасною зброєю та технологіями, в тому числі шляхом посилення наших можливостей виявлення, ідентифікації та, якщо необхідно, ураження низько та повільно літаючих об’єктів", — йдеться в заяві міністрів.