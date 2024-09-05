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МВФ пропонує підняти ставку ПДВ

05 вересня 2024, 13:48
МВФ пропонує підняти ставку ПДВ
Фото: з вільних джерел
Також обговорюється екстра податок на банки.

Місія Міжнародного валютного фонду заявляє про недостатність ресурсів в законопроєкті з підвищення податків і серед додаткових джерел пропонує переглянути податок на додану вартість.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на зустрічі з МВФ.

"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", - написав він.

Також на зустрічі з МВФ обговорювався екстра податок на банки, але дискусія триває.

На сьогодні в Україні діють різні ставки ПДВ: стандартна ставка 20%, але також існує знижена ставка 7% для певних медичних товарів і обладнання та деяких послуг культурно-розважального характеру, а ще 14% для деяких товарів сільськогосподарського призначення, А от для експортних операцій застосовується нульова ставка

Нагадаємо, що вчора, 5 вересня, МВФ розпочав перемовини з Києвом щодо фінансування на $1,1 млрд.

 

МВФподаткиУкраїна

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