МВФ розпочав перемовини з Києвом щодо фінансування на $1,1 млрд

Ймовірно буде переглядатись Програма розширеного фінансування.

Місія Міжнародного валютного фонду, який очолив Гевін Грей, розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

Про це йдеться у релізі МВФ.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з владою України у контексті п’ятого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", - заявили у фонді.

Днями стало відомо, що МВФ розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, що дасть змогу Україні залучити 1,1 млрд доларів восени 2024 року.

А на початку липня Україна отримала новий мільярдний транш від МВФ.