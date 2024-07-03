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Україна отримала новий мільярдний транш від МВФ

03 липня 2024, 12:31
Україна отримала новий мільярдний транш від МВФ
Фото: sannews.com.ua
Київ пройшов вже чотири перегляди і це дозволило залучити близько 7,6 млрд доларів.

До українського державного бюджету надійшов п’ятий транш обсягом близько 2,2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

"За 14 місяців функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 мільярда доларів з передбачених програмою 15,6 мільярда доларів", - доповів міністр фінансів Сергій Марченко. 

За його словами, ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за Програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС. 

Наступні перегляди, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду визначено в спільному Меморандумі України та МВФ про економічну і фінансову політику. 

Так, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор. 

Востаннє Україна отримала допомогу в кінці червня: новий транш МВФ, де з'явились вимоги про підвищення тарифів на комуналку.

 

МВФпідтримка України

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