Україна отримала новий мільярдний транш від МВФ
До українського державного бюджету надійшов п’ятий транш обсягом близько 2,2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.
"За 14 місяців функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 мільярда доларів з передбачених програмою 15,6 мільярда доларів", - доповів міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за Програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС.
Наступні перегляди, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду визначено в спільному Меморандумі України та МВФ про економічну і фінансову політику.
Так, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.
Востаннє Україна отримала допомогу в кінці червня: новий транш МВФ, де з'явились вимоги про підвищення тарифів на комуналку.