Новий транш МВФ: з'явились вимоги про підвищення тарифів на комуналку
Після закінчення війни почнеться поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат.
Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.
"Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам", - йдеться у документі.
Окрім підняття цін, будуть виділятись кошти або цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств.
"З 1 червня 2024 року ми збільшили тарифи на електроенергію для населення 64%, наблизивши тарифи до рівнів окупності та скоригувавши стимули до використання електроенергії в опалювальний сезон", - написано в Меморандумі.
Оновлений Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
Документ також містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.