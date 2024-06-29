МВФ ухвалив рішення про транш у $2,2 млрд Україні
Рішення було ухвалено після четвертого перегляду чотирирічної кредитної програми фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
"Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку", – йдеться в заяві.
У Фонді додали, що попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими.
"Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням", – зазначено у повідомленні.
У Фонді кажуть, що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.
Нагадаємо, що в березні Україна отримала транш від МВФ на $880 млн.