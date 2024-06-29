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МВФ ухвалив рішення про транш у $2,2 млрд Україні

29 червня 2024, 09:03
МВФ ухвалив рішення про транш у $2,2 млрд Україні
Фото: rian.com.ua
Київ незабаром отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів.

Рішення було ухвалено після четвертого перегляду чотирирічної кредитної програми фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку", – йдеться в заяві. 

У Фонді додали, що попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. 

"Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням", – зазначено у повідомленні.

У Фонді кажуть, що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.

Нагадаємо, що в березні Україна отримала транш від МВФ на $880 млн.

 

МВФпідтримка України

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