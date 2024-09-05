В партії також закликали відтермінувати членство Софії в єврозоні.

Найбільша проросійська партія Болгарії "Відродження" закликала країну вийти з Євросоюзу і стати членом БРІКС, де росія головує.

Про це повідомляє портал Euractiv.

Вчора, 4 вересня, в парламенті "Відродження" закликало до проведення референдуму щодо відтермінування членства країни в євро зоні щонайменше до 2043 року.

Попри підтримку "Відродження", Болгарської соціалістичної партії та популістської партії "Є такий народ", депутати від проєвропейських формувань ГЄРБ: "Продовжуємо зміни"-"Демократична Болгарія" і "Рух за права і свободи", відкинули пропозицію підірвати повну інтеграцію Болгарії в ЄС.

Дискусії показують спробу проросійських сил у болгарській політиці поширити дезінформацію напередодні наступних парламентських виборів 27 жовтня.

Лідер "Відродження" Костадін Костадінов прямо закликав Болгарію вийти з ЄС і НАТО.

"Якщо ми хочемо мати майбутнє, нам не місце в цих агонізуючих структурах, якими є ЄС у цьому форматі і НАТО. Якщо ЄС не буде реформований, ми повинні вийти з нього, тому що ми не помремо разом з ним", – заявив він.

Болгарська проросійська радикальна партія "Відродження" є одним із засновників сувереністської групи в Європейському парламенті разом з німецькою "Альтернативою для Німеччини".