Генсек НАТО визнає, що Альянс міг краще підготуватися до російського вторгнення

За його словами, для того, щоб запобігти повномасштабній війні, у НАТО могли зробити більше для озброєння України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню рф в Україну у 2022 році.

Про це генсек НАТО сказав в інтерв’ю німецькому виданню FAS.

За його словами, для того, щоб запобігти повномасштабній війні, у НАТО могли зробити більше для озброєння України.

"Зараз ми надаємо військову техніку для війни – тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – заявив Столтенберг.

Він вказав на небажання країн НАТО надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням, через побоювання ескалації напруженості у відносинах з росією.

Крім того, Столтенберг заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з росією. Але він має базуватися на українській силі", – додав він.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря НАТО, стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.