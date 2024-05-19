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Берінчик здолав Наваррете і здобув титул WBO в легкій вазі

19 травня 2024, 14:45
Берінчик здолав Наваррете і здобув титул WBO в легкій вазі
Денис Берінчик. Фото: K2 Promotions
Ще один чемпіон для України Берінчик здолав Наваррете та здобув титул WBO в легкій вазі.

Українець здолав титулованого мексиканця і став новим чемпіоном світу WBO у легкій вазі. 

Сьогодні вночі в США олімпійський призер Лондона-2012 переміг титулованого мексиканця Емануеле Наваррете (39-1-2, 31 КО), який володіє поясом WBO у другій напівлегкій вазі. 

Чемпіонський поєдинок відбувся у Сан-Дієго і тривав всі 12 раундів. 

Бій проходив на досить високих швидкостях, Денис захопив ініціативу з першого раунду та намагався працювати першим номером. 

Для 36-річного Берінчика ця перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі.

 
перемогаДенис Берінчик

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