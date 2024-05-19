Берінчик здолав Наваррете і здобув титул WBO в легкій вазі
Українець здолав титулованого мексиканця і став новим чемпіоном світу WBO у легкій вазі.
Сьогодні вночі в США олімпійський призер Лондона-2012 переміг титулованого мексиканця Емануеле Наваррете (39-1-2, 31 КО), який володіє поясом WBO у другій напівлегкій вазі.
Чемпіонський поєдинок відбувся у Сан-Дієго і тривав всі 12 раундів.
Бій проходив на досить високих швидкостях, Денис захопив ініціативу з першого раунду та намагався працювати першим номером.
Для 36-річного Берінчика ця перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі.