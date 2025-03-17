Закінчення війни в Україні складається з планів А і Б – Рубіо

Також важко вести переговори про міцне завершення війни, поки сторони стріляють одна в одну.

Питання завершення війни в Україні складається з плану A і плану Б, але поки не буде вирішено перше питання, перехід до другого - неможливий.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, інформує телеканал CBS News.

"План А - припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, до другої фази - зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за участю посередників, щоб знайти спосіб покласти край цій війні на міцній основі, з повагою до інтересів усіх сторін. Ніхто не каже, що друга частина буде простою, але ми не зможемо навіть приступити до неї, поки не пройдемо першу", - заявив держсекретар США.

За словами Рубіо, ніхто не говорив, що друга частина буде простою.

Проте до неї не вдасться приступити, доки не пройдена перша. Також він додав, що важко вести переговори про міцне завершення війни, поки сторони стріляють одна в одну.

І тому американський президент Дональд Трамп домагається припинення вогню.

"Це те, над чим ми працюємо, якщо нам вдасться цього досягти. Це саме по собі буде нелегко. Потім ми перейдемо до другої фази - переговорів про щось більш стійке і постійне. Це буде важко. Це потребуватиме великої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав зрозуміти це і робить усе можливе, щоб покласти їй край", - сказав Рубіо.

На питання журналістів: чи тягне кремль час і що секретар думає про зустріч Віткоффа, той відповів:

"Я думаю, що це була багатообіцяюча зустріч. Як я вже неодноразово говорив, ми не збираємося вести переговори публічно. Сподіваюся, у нас буде що оголосити в якийсь момент у найближчому майбутньому. Я не можу цього гарантувати, але, безумовно, вважаю, що зустріч була обнадійливою, обмін думками був конструктивним".

В Рубіо не склалося негативної думки від зустрічі Віткоффа з путіним, однак він визнав труднощі, адже війна в Україні має безліч аспектів.

"Звичайно, є деякі труднощі. Це складна війна, що триває вже три роки, яка триває на дуже довгій лінії фронту, з безліччю складних аспектів. Тому ніхто не стверджує, що це легко", - підсумував державний секретар США.

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц розказав, що Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки.