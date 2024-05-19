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Британія може бути не повністю готова до ведення повномасштабної війни наодинці – The Telegraph

19 травня 2024, 14:22
Британія може бути не повністю готова до ведення повномасштабної війни наодинці – The Telegraph
Фото: соцемережі
Генерал-майор Джеймс Мартін каже, що армія намагається повернутися на правильний шлях після років зосередження на боротьбі з повстанцями

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Велика Британія, можливо, не повністю готова до повномасштабної війни поодинці, припустив генерал-майор Джеймс Мартін

Він додав, що британська армія намагається "повернутися в потрібне русло" після багатьох років зосередження уваги на боротьбі з повстанцями, внаслідок чого вона "перебуває в процесі втрати навичок" для проведення повномасштабної кампанії. 

Чисельність армії досягла найменшого розміру за останні 300 років, скорочено і запаси боєприпасів. 

"В умовах війни в Україні та загрози від росії для решти Європи армія переключила свою увагу на готовність до війни, й цього тижня тисячі британських військовослужбовців перебували в західній Польщі в рамках найбільших військових навчань НАТО з часів холодної війни", - пише видання. 

Генерал вважає, що зараз армія Британії повертається "на правильний шлях". Він запевнив, що британські солдати, як і раніше, найкращі у світі, але додав, що забезпечення їх екіпіруванням для ведення тривалої війни "вимагає великих зусиль".

Він додав, що Велика Британія досить сильна, щоб зробити великий внесок у НАТО.

Як відомо, Британія активно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

 

 
арміяВелика Британія

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