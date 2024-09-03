Міністр оборони Британії зустрівся з Умєровим і запевнив у підтримці України на тлі трагедії в Полтаві

Він пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно.

Глава обороноговідостава Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Лондона українського міністра Рустема Умєрова висловив співчуття у зв'язку з трагедією в Полтаві, де через російський удар білисткою загинуло 47 людей.

Про це Гілі написав в соцмережі Х (Twitter).

"Трагічно дізнатися про загибель понад 40 українців і поранення багатьох інших унаслідок невибіркового удару путінських військ у Полтаві. Я висловив співчуття міністру оборони Рустему Умєрову під час його сьогоднішнього візиту до Лондона і запевнив його, що Велика Британія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно", - йдеться в дописі,

Сьогодні, 3 вересня, армія рф ударила по Полтаві: 49 загиблих і 219 поранених.

Президент України нипсав, що отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні.