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Армія рф ударила по Полтаві: 49 загиблих і 219 поранених (оновлено)

03 вересня 2024, 15:02
Армія рф ударила по Полтаві: 49 загиблих і 219 поранених (оновлено)
Фото: з вільного доступу
Дві балістичні ракети атакували будівлю Інституту звʼязку та лікарню.

Сьогодні, 3 вересня, росія нанесла удар балістичними ракетами по Полтаві, внаслідок чого загинула 41 людина і майже 200 поранені.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - йдеться в дописі. 

Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. 

"Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - додав він.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих у Полтаві зросла до 49, поранених – 219.

Про це повідомила дружина президента Олена Зеленська. 

Полтававійна в Україніатаки рф

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