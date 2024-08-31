Міжнародне право дозволяє Україні удари по території рф – представник Великої Британії в ООН

Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів росії.

Україна має право на самозахист відповідно до ст. 51 Статуту ООН і це не виключає ударів по території країни-агресора рф.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Фергус Екерслі, текст його виступу наводить сайт уряду Сполученого Королівства.

У своєму виступі він згадав масовану атаку РФ на Україну, яка сталася 26 серпня, підкреслив, що тоді удару зазнали 15 областей України.

"Мета москви – тероризувати цивільне населення в Україні, щоб змусити його підкоритися. Останні атаки спричинили масштабні вимкнення електроенергії, перекривши доступ звичайним людям до світла, опалення і води. Уявіть, що це відбувається з вашою країною. Прямі атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Україна має право захищатися, відповідно до ст. 51 Статуту ООН, від нападів росії. Це не виключає її права проєктувати силу на російську територію, якщо такі дії не суперечать міжнародному праву", – підкреслив він.

росія не може посилювати напади на Україну з власної території й очікувати, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози, продовжив він.

"Дозвольте мені висловитися відверто. Тут є лише один агресор. Це росія добровільно і свідомо розірвала безпеку Європи, незаконно вторгнувшись до суверенної країни. Саме росія в односторонньому порядку намагалася анексувати землю сусіда, усупереч усім принципам, на які покладається міжнародна система і всі ми. Саме росія вирішила використати гіперзвукові ракети та іншу сучасну зброю проти цивільного населення та його інфраструктури. І саме росія на початку цієї війни вирішила незаконно захопити найбільшу атомну електростанцію в Західній Європі в Запоріжжі, навіть безрозсудно встановивши військову техніку в машинному залі й на дахах реакторів", – додав Екерслі.