Індія зменшує залежність від російської зброї через західні санкції

Війна в Україні, західні санкції, й занепокоєння Індії щодо якості озброєння — все це зіграло свою роль у поступовій відмові від зброї з росії.

Війна в Україні показала, що потужність російської зброї — це міф, і це відлякало провідного закордонного клієнта москви. Індія — найбільший у світі імпортер зброї — різко скорочує залежність від російських озброєнь і навряд чи робитиме нові закупівлі у росії. Виділивши 100 мільярдів доларів на майбутні закупівлі, вона тепер залишає потенційну можливість для західних виробників зброї.

Про це повідомляє Politico.

За останні два десятиліття Індія витратила 60 мільярдів доларів на купівлю зброї в росії, але, згідно з останньою доповіддю Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, імпорт неухильно знижується: з 76% у 2009-2013 роках до 36% за останні 5 років. Це перший п'ятирічний період з 1960-х років, коли російський оборонний експорт "становив менше половини індійського імпорту зброї".

І, на думку індійських експертів, війна в Україні прискорить цей спад. Провідні інсайдери у сфері оборони Індії, з якими поспілкувалась медіа-організація Politico, зазначили, що, хоча запчастини для експлуатованого обладнання, як і раніше, закуповуватимуть у москві, росія більше не розглядається для великих майбутніх закупівель.

"Ще одним важливим мотивом [зменшення закупівель російської зброї] стало бажання Індії залишатися в хороших відносинах зі США", — повідомляє Politico.

Ба більше, ще до війни в Україні Індія вважала якість деяких російських імпортних товарів, таких як винищувачі МіГ-29К, такою, що не відповідає стандартам, а ефективність російської техніки на полі бою в Україні стала для неї шоком. У ВПС Індії довгий час домінували російські літаки, але зараз, коли країна планує модернізувати й закупити понад 100 нових багатоцільових винищувачів, вона навіть не розглядає російські варіанти.

Франція стала другим за величиною експортером в Індії. Країна закупила у Франції 26 винищувачів Rafale. Індія також планує розвивати торгівлю з Ізраїлем і Південною Кореєю і розглядає кандидатури німецьких та іспанських компаній для будівництва нового підводного човна.

"Незважаючи на все це, Індія продовжуватиме розвивати відносини з росією, навіть попри скорочення імпорту оборонної продукції. Постійне потепління стосунків Китаю і росії турбує Індію, і вона захоче зберегти дружні відносини з москвою. А оскільки майже 65% індійської техніки — вертольоти, танки та винищувачі — постачалося з росії, країна не зможе відразу відмовитися від імпорту", — зазначає Politico.

Проте, якщо в 1960-х роках росія практично одноосібно озброювала індійську армію, то тепер вона стала лише одним із багатьох партнерів, а це — несподівана втрата для російського військово-промислового комплексу, передусім через початок владіміром путіним війни в Україні.