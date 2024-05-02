росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян

Генерал-майор австралійської армії у відставці та дослідник війни Мік Раян пояснює нинішні успіхи росіян на східному фронті. На його думку, Захід має максимально протидіяти цьому, адже значно ефективніша російська армія, навчена веденню сучасної війни, буде загрозою не тільки своїм сусідам в Європі, але в Тихоокеанському регіоні. Окрім того, заради ресурсів та технологій вона буде ділитися цією ефективністю і досвідом ведення війни з рештою авторитарних режимів, які прагнуть знищити західний світ. Ситуація наразі похмура, але не катастрофічна, констатує Мік Раян.

Ситуація на фронті загострилася. Намагаючись перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Генерал Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України, 28 квітня 2024 року

Останні кілька днів принесли шквал похмурих повідомлень з фронту на сході України. У цій статті я хотів би проаналізувати російські успіхи як результат конвергенції їхнього використання численних можливостей, а також підвищення російської воєнної ефективності.

Водночас варто пам'ятати, що, незважаючи на нещодавні російські успіхи, у цій війні росіяни і раніше просувалися вперед лише для того, щоб зрештою бути відкинутими назад українцями. А оскільки ЗСУ зараз мобілізують більше особового складу і отримують приплив військової допомоги, ситуація, ймовірно, значно зміниться в найближчі тижні й місяці.

російський опортунізм на сході України. Надто багато хто на Заході сприйняли невеликі тактичні здобутки за стратегічну перемогу

росіяни вже кілька місяців ведуть наступ як на сході, так і на півдні України. Їхні наступальні операції використовують кілька тактичних, оперативних і стратегічних можливостей, які стали очевидними з другої половини 2023 року.

По-перше, кульмінація і провал українських наступальних операцій на півдні України стане тим, що навіть найбільш посередній російський старший офіцер визнає як можливість. Кульмінаційний момент – це концепція, яку досліджував Клаузевіц у книзі "Про війну" і яка була включена в доктрину і тактику збройних сил багатьох країн. Однією з причин, чому військових лідерів і планувальників навчають про кульмінаційні моменти, є можливість, яку вони надають для контратак і використання слабкості супротивника.

росіяни, ймовірно, зрозуміли на початку українського контрнаступу, що справи йдуть не дуже добре, і почали планувати контратаку. Як тільки українці досягли кульмінації в другій половині 2023 року, росіяни отримали хороші можливості для відновлення наступу, враховуючи відсутність великих проривів з боку України і час, який вони мали на відновлення після невдалих наступальних операцій на початку 2023 року.

Це один з елементів оперативних можливостей, які використовують росіяни.

Інший – недостатня кількість українських оборонних споруд, побудованих на сході. Хоча українці врешті-решт почали будувати кілька ліній оборони на сході, це був повільний процес, і лише наприкінці 2023 року український президент публічно визнав їхню необхідність (навіть якщо тактичні командири вже давно їх розробляли).

Таким чином, українці відстають у побудові своїх оборонних зон, які повинні включати різні протитранспортні та протипіхотні перешкоди і міни, а також системи спостереження, щоб тримати їх під наглядом, і системи прямого і непрямого вогню, необхідні для ураження противника, який формується в зони ураження перешкодами. Як показує карта від @War_Mapper, на сході України ще багато роботи потрібно зробити, щоб створити оборонні зони відповідної довжини й щільності, а також вторинні й третинні оборонні рубежі.

Цікаво також порівняти сучасний стан українських оборонних зон з тими, що були побудовані росіянами. Варто звернути увагу на чудову роботу Брейді Афріка з цього питання. Одна з його робіт, що показує російські оборонні споруди, побудовані під час цієї війни і з часу першого російського вторгнення десять років тому, показана нижче.

Останнє зауваження: деякі загороджувальні пояси не були спроектовані настільки добре, наскільки могли б бути. Як зазначає Том Купер у своєму останньому дописі, ці оборонні споруди мають бути орієнтовані в різних напрямках. Якщо оборонні споруди на сході простягаються з півночі на південь, навіть найтупіший росіянин зрештою зрозуміє, що їх можна обійти з флангу або атакувати з їхніх країв. Саме це, схоже, сталося в кількох випадках на сході України.

Джерело: блог Тома Купера

росіяни, безумовно, максимально використовують дві тактичні можливості, що збігаються: дефіцит особового складу українських фронтових підрозділів, а також дефіцит боєприпасів для української артилерії і засобів ППО. Про це повідомлялося і це було очевидно для росіян протягом певного часу. Їхні операції, навіть попри те, що вони також призвели до великих російських втрат, ґрунтуються на тому, щоб переважати українців за рахунок кількості людей і вогневої потужності.

Однак росіяни очікують, що українська мобілізація і збільшення потоку західної військової допомоги врешті-решт скоротять цей розрив між українською і російською живою силою і вогневою міццю (можливо, не ліквідують його). Доки цього не станеться найближчими тижнями (або місяцями), росіяни намагатимуться максимально використати цю тактичну перевагу.

Нарешті, після провалу українського контрнаступу росіяни визначили стратегічну можливість, якою можна скористатися, – рішучість Заходу підтримати Україну. Провал українського контрнаступу призвів до значного перекладання відповідальності за провал у другій половині 2023 року, який росія розглядала як можливість подвоїти дезінформацію в ключових столицях. Найбільш очевидним успіхом – принаймні протягом кількох місяців – був вплив на деяких законодавців у Конгресі США.

Але росіяни також хотіли підкріпити свої операції впливу щодо неминучості російського успіху реальними успіхами на полі бою. Неодноразові атаки з боку росії врешті-решт призвели до падіння Авдіївки, яка була переднім краєм цієї останньої кампанії наступальних операцій росіян. Незважаючи на величезні втрати, росіяни змогли спроектувати це як перемогу, нібито ще раз продемонструвавши, чому російській армії судилося виграти цю війну. Занадто багато людей на Заході, включно з Австралією, купилися на цей наратив без жодної критики.

Останні російські здобутки минулого тижня на захід від Авдіївки ще більше посилять російські стратегічні меседжі. Це ще один приклад того, як росіяни можуть швидко перетворити невеликі територіальні здобутки на стратегічні меседжі й вплинути на багатьох на заході й півдні світу, кому бракує розуміння того, що війна сповнена поворотів і несподіванок. Навіть найкращі армії в історії іноді втрачають позиції і програють битви.

російська військова ефективність підвищується. Захід має максимально позбавити росію можливостей для вдосконалення

Нещодавні перемоги росії не лише демонструють її здатність використовувати тактичні, оперативні та стратегічні можливості, але й свідчать про те, що російські збройні сили покращують свою воєнну ефективність.

Вивчення воєнної ефективності – це те, що я згадував у багатьох своїх коментарях щодо цієї війни. Це питання я досить глибоко висвітлив у книзі "Війна, що трансформується", тому що це концепція, яка лежить в основі забезпечення готовності військових організацій до успіху в сучасній війні.

У книзі "Воєнна ефективність, том 1" Міллетт і Мюррей визначають цю ефективність як "процес, за допомогою якого збройні сили перетворюють ресурси на бойову міць". У книзі "Створення військової сили" Брукс і Стенлі визначають військову ефективність як "здатність створювати військову силу з основних ресурсів держави – багатства, технологій, населення і людського капіталу".

Ця концепція поділяється на політичну, стратегічну, оперативну і тактичну ефективність. Тактична ефективність – це, по суті, здатність об'єднати підготовку, обладнання, лідерство та інші військові зусилля, щоб вигравати битви і продовжувати вигравати їх у мінливих умовах на полі бою. Політична і стратегічна ефективність – це поєднання правильної політики і стратегії для ефективного використання всіх елементів національної сили – людей, ідей, промисловості, інформації, альянсів тощо для перемоги у війні.

Ця тема є актуальною зараз, тому що вже давно стало зрозуміло, що російська воєнна ефективність покращилась протягом війни. Її останні досягнення продемонстрували здатність вивчати тактику, застосування безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, а також здатність пов'язувати тактичні дії зі стратегічним впливом та ініціативами в галузі промислового виробництва.

Як я вже писав раніше цього року про здатність росіян вчитися і адаптуватися:

Чим довше триватиме ця війна, тим краще росія буде вчитися, адаптуватися і створювати більш ефективні, сучасні бойові сили. Повільно, але вірно, Москва вбиратиме нові ідеї з поля бою і відповідно перебудовуватиме свою тактику. Її стратегічна адаптація вже допомогла їй відбити контрнаступ України, а за останні кілька місяців вона допомогла російським військам відвоювати більше території у Києва. Зрештою, якщо перевага росії у стратегічній адаптації збережеться без відповідної реакції Заходу, найгірше, що може статися у цій війні – це не патова ситуація. Це буде поразка України.

Це має турбувати західних стратегів з кількох причин.

По-перше, і це найголовніше, більш ефективні російські збройні сили можуть бути більш успішними в наступальних операціях, які вони проводять зараз і протягом наступних кількох місяців. Цей тактичний успіх, як було показано вище, також має стратегічні наслідки для росії.

По-друге, більш ефективні російські військові краще здатні пов'язувати тактичні операції в рамках кампаній і прив'язувати їх до російської стратегії. Це було те, що вони погано робили в перші місяці війни з різних причин, в тому числі через неправильні припущення і чисту зарозумілість. Але більш ефективна російська армія змогла індустріалізувати війну і забезпечити себе як особовим складом, так і матеріально-технічними засобами, необхідними для ведення війни в середньостроковій перспективі. Без ефективної західної протидії подальша допомога Україні буде складною.

По-третє, більш ефективна російська армія, яка, схоже, за останні 26 місяців провела реформи, які вона мала б проводити за часів Герасимова з 2012 року, буде постійною загрозою для своїх сусідів. І не лише для європейських сусідів. Ми повинні пам'ятати, що росія присутня в Тихоокеанському регіоні (хоча багато її сухопутних військ були передислоковані в Україну).

Нарешті, більш ефективна російська армія дає уроки іншим хижим авторитарним режимам. У деяких випадках росія, ймовірно, ділиться уроками безпосередньо з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном в обмін на технології і зброю подвійного призначення. Отже, чим більш ефективною у військовому плані стає росія, тим більше це може підвищити ефективність інших потенційних загроз для Заходу в середньостроковій перспективі.

Окрім моральних та стратегічних імперативів захистити Україну та звільнити всю її територію, захоплену росією з 2014 року, ми також повинні забезпечити якнайшвидшу поразку росії, щоб позбавити її можливості дізнатися більше про сучасну війну та допомогти своїм стратегічним партнерам у цьому. Усі війни – це можливості для навчання; ми повинні максимально позбавити росію таких можливостей.

Кульмінація для всіх. Сирський справляється

Повертаючись до попередньої згадки про досягнення українцями кульмінаційного моменту в другій половині 2023 року, росіяни визначили його і дуже енергійно використовують.

Але всі наступальні операції колись досягають кульмінації. Не існує жодної армії, яка була б спроектована або створена, яка могла б проводити наступальні операції нескінченно довго. Люди мають обмежені запаси сил, армії мають обмежену кількість підрозділів і боєприпасів, втручається місцевість і погода, і ворог завжди має право голосу.

Тому, як ми бачили на прикладі російського наступу перед Києвом у 2022 році, українських наступальних операцій на Харківщині та Херсонщині, які зрештою завершилися у 2022 році, розпочатого в січні 2023 року російського наступу та українського контрнаступу минулого року, нинішній російський наступ також досягне своєї кульмінаційної точки в найближчому майбутньому.

Ключовим моментом буде те, чи зможуть українці впоратися з поточною проблемою утримання території та подолання дефіциту боєздатності, в той час як вони нарощуватимуть свій потенціал завдяки притоку мобілізованих військ та західного озброєння. Протягом останніх кількох місяців, зважаючи на значну нестачу особового складу та боєприпасів, українці намагаються узгодити два ключових імперативи: зберегти свою армію та утримати свою територію. Обидва завдання є життєво важливими як з військової, так і з політичної точки зору.

Принаймні, згідно з повідомленням Стефана Коршака в Kyiv Post, новий Головнокомандувач справляється з цим майже неможливим балансуванням і, схоже, визнав, що, принаймні, на даний момент, здача території є кращою, ніж втрата бойових підрозділів у бою.

Ситуація похмура. Але не катастрофічна

росіяни відвойовують невеликі шматки землі в тактичних боях, які зрештою призводять до досягнення оперативних цілей. Найближчі кілька місяців покажуть, чи зможуть українці прийняти деякі тактичні перемоги росіян, але відмовити їм у досягненні головної оперативної мети – захопити весь Донбас, що сприятиме досягненню однієї з ключових політичних цілей путіна у цій війні.

Ситуація на полі бою наразі похмура, але не катастрофічна. росіяни володіють ініціативою і будуть наполегливо намагатися максимально використати свої можливості до того, як найближчими тижнями надійде військова допомога від США. Але, як показав цей конфлікт і всі попередні конфлікти, на війні немає нічого певного. Існує потенціал для значних сюрпризів з обох сторін у найближчі тижні.

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