Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці та відомий дослідник війни Мік Раян в треді на X виклав свій погляд на те, які уроки можна і треба винести з великих китайських військових навчань біля Тайваню і оцінити, чи готова китайська армія виконати завдання Сі воювати за Тайвань раніше 2027 року. Важливим для союзників також буде адаптація вивчених уроків війни України проти росії для Тихоокеанського театру можливих воєнних дій.

Останні великомасштабні навчання Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) навколо Тайваню, схоже, завершуються. Які перші спостереження можна зробити? Варто подякувати Ієну Еллісу за чудову інфографіку нижче.

Останні спільні навчання розпочалися після інавгурації нового президента Тайваню минулого тижня. Ви можете прочитати його промову тут.

Нещодавні промови президента Китаю Сі та Біла книга Тайваню КНР дають зрозуміти наміри. У Білій книзі жирним шрифтом написано: "Тайвань є частиною Китаю – це незаперечний факт".

Минулого тижня китайці також описали нового президента Тайваню як "небезпечного сепаратиста" і заявили, що "ми повинні контратакувати і покарати владу Тайваню за змову із зовнішніми силами з метою здійснення провокацій проти незалежності". Це не дуже приємно!

Отже, які можна винести уроки, або принаймні спостереження, з китайських "каральних навчань" навколо Тайваню за останні кілька днів? Треба подякувати Дем'єну Саймону за чудову інфографіку з цього приводу.

По-перше, НВАК повільно вдосконалює свою спроможність проводити спільні операції. Це справді важко, і військовим інституціям на Заході знадобилися десятиліття, щоб стати кращими у цьому. Нам ще належить по-справжньому оволодіти ними.

Це було б гарною перевіркою спроможності командування Східного театру воєнних дій щодо планування і виконання операцій, особливо в повітряній і морській сферах. Проте тут також були задіяні кібернетичні, наземні, космічні та інформаційні сили і засоби.

По-друге, США і Японія, зокрема, спостерігатимуть за тим, як Командування Східного театру НВАК, якому лише десять років, керує і контролює операції. Наскільки централізованими є методи командування і як швидко воно може адаптуватись до існуючого плану? Наскільки інтегровані інші допоміжні командування? Ці види командування та планування і лідерських якостей мають вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій.

По-третє, буде багато зауважень щодо мережі спостереження і розвідки (зокрема агентурної, космічної та кібернетичної), яку НВАК буде використовувати для планування й проведення навчань. Хоча вони робитимуть це обережно, вони викриють багато різних систем виявлення і використання.

По-четверте, з тієї ж причини, НВАК розкриє деякі зі своїх систем матеріально-технічного забезпечення під час навчань на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях. Це важливо для нас, щоб визначити їх сильні і слабкі сторони. Як ми дізналися (знову) в Україні, логістика є критично важливим і вразливим місцем у військових системах супротивника.

По-п'яте, хоча це складніше спостерігати, було б цікаво оцінити інтеграцію діяльності на рівні театру військових дій з політичним керівництвом з Пекіна. Сюди входять операції стратегічного впливу і дипломатія. Чи існують прогалини, які можуть бути використані для узгодження політичних цілей з військовим потенціалом? Наскільки автономними є військові лідери в плануванні і проведенні операцій?

По-шосте, нові командування, створені після розформування Сил стратегічної підтримки, відіграватимуть певну роль у підтримці навчань "Спільний меч – 2024А". Хоча ці організації ще тільки починають своє існування, ми повинні спостерігати за тим, наскільки ефективними є ці інформаційні, кібернетичні та космічні командування й наскільки вони інтегровані в планування на рівні театру військових дій.

По-сьоме, ми могли б оцінити, як швидко НВАК може здійснити блокаду навколо Тайваню, якщо вона вирішить це зробити. Позиція і розташування багатьох підрозділів НВАК під час навчань була майже такою ж, як і під час блокади Тайбея та головних портів. Ця оцінка від Сила Китаю Центру безпекових та міжнародних досліджень China Power CSIS містить більш глибокий аналіз цього конкретного питання, і, на мою думку, її варто прочитати.

По-восьме (так, з військових навчань можна багато чого навчитися), буде отримано інформацію про ефективність різних розгорнутих повітряних і морських систем, зокрема авіаносців НВАК і оперативних груп, що їх підтримують, а також про ракети, випущені під час навчань. Це дасть уявлення про сильні сторони і вразливі місця.

По-дев'яте, навчання "Спільний меч – 2024А" дають уявлення про загальний стан НВАК і про те, наскільки вона близька до виконання вказівки Сі бути готовою до військових дій проти Тайваню до 2027 року. Чи міг Сі вирішити зробити щось навіть раніше цієї дати, якби він вважав, що можливість є слушною, а шанси на успіх варті ризику?

По-десяте, і нарешті, Сі й КПК не відступають ні на міліметр від своїх вимог, щоб Тайвань став (вперше) частиною КНР. Вони чітко дали зрозуміти, що жодних переговорів із цього питання не буде, і військовий варіант залишається на столі. Отже, стримування союзників у західній частині Тихого океану має вирішальне значення.

Дві останні думки, які не мають прямого відношення до навчань "Спільний меч – 2024А"

Нам потрібен дуже якісний переклад уроків війни в Україні для західної частини Тихого океану. Не всі можна застосувати безпосередньо, і нам необхідно продумати, як різний контекст (географія, політика, погода, історія тощо) може вплинути на імплементацію уроків України для військових установ у західній частині Тихого океану. Я напишу більше про це незабаром. Можливості OSINT, застосовані у війні в Україні, значно поглибили наше розуміння конфлікту. Це дуже важлива можливість. Як ми розвиваємо її для будь-якого майбутнього конфлікту навколо Тайваню або деінде в Тихоокеанському регіоні?

Зараз, коли навчання завершуються, потрібно багато зробити для аналізу потенційних уроків, які можна з них винести. Ці уроки будуть додані до уроків попередніх великих спільних навчань НВАК (наприклад, після візиту Пелосі до Тайваню), щоб створити надійну, сукупну картину спроможностей НВАК і китайської волі.

Джерело