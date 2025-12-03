Макрон прибув до Китаю: фокус на Україні та торгівлі

Він обговорить з Сі Цзіньпіном роль Пекіна у сприянні припиненню вогню в Україні та посиленні двосторонньої торгівлі.

Президент Франції Емманюель Макрон у середу, 3 грудня, прибув до Китаю з триденним офіційним візитом.

Про це повідомив телеканал France24.

Очікується, що під час візиту Макрон закцентує увагу на ролі Китаю у сприянні припиненню вогню в Україні. Французький президент планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Лі Цяном.

Після переговорів у столиці Макрон вирушить до міста Ченду, куди нещодавно було повернуто з Франції двох великих панд.

Візит також включатиме обговорення торговельних питань та зміцнення двосторонніх економічних відносин.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив:

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і Франція, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він чинив тиск на росію і сприяв припиненню вогню. Макрон підкреслить Сі, що Китай повинен утриматися від надання будь-яких засобів для продовження війни."

Цей візит стане четвертим державним візитом Макрона до Китаю і є частиною його дипломатичних зусиль щодо посилення міжнародного тиску на москву.

Днями ми писали, що Макрон у Пекіні закликатиме Сі Цзіньпіна вплинути на рф для миру в Україні.