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ПОЛІТИКА

У Берліні спалахнула пожежа на металообробному заводі

03 травня 2024, 17:30
У Берліні спалахнула пожежа на металообробному заводі
Джерело: twitter.com/jurgen_naudit
Мешканців столиці попросили закрити вікна та двері.

У п’ятницю зранку в Берліні спалахнула пожежа на металообробному заводі компанії Diehl Metal Applications. Внаслідок пожежі частину столиці Німеччини накрив небезпечний дим від горіння токсичних речовин, які були території підприємства.

Про це повідомляє видання Der Tagesspiegel.

За даними видання, площа пожежі складає 2000 квадратних метрів. Вогонь спалахнув на першому поверсі та вже перекинувся на дах чотириповерхової будівлі. Частина перекриттів вже обвалилася.

"Населення прилеглих районів було попереджено, щоб тримати вікна та двері зачиненими. Рекомендується вимкнути системи вентиляції та кондиціонування повітря", – пише видання.

Як повідомив речник пожежної служби, пожежу можна гасити лише ззовні і за допомогою піни, щоб запобігти утворенню ціаністого водню.

За даними видання Berliner Zeitung, за цією адресою розташована не лише компанія Diehl Metal Application GmbH, але й філія Diehl Defence GmbH, яка активно працює, зокрема, в оборонній промисловості.

Видання зазначає, що цю новину вже підхопили російські ЗМІ. Там пишуть про пожежу на “підприємстві, яке виробляє зенітно-ракетні комплекси Iris-T".

Нагадаємо, сьогодні Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою дій підконтрольної росії групі APT28 щодо електронних поштових скриньок керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини. Водночас Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

пожежаБерлінIRIS-T

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