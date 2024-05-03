ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії росії проти Німеччини та Чехії

Державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, вже ставали об'єктами атак з боку того ж суб'єкта загрози раніше.

Європейський Союз та його держави-члени разом з міжнародними партнерами рішуче засуджують зловмисну кібер-кампанію, проведену підконтрольною росії організацією Advanced Persistent Threat Actor 28 (APT28) проти Німеччини та Чехії.

Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля від імені ЄС.

Сьогодні Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою дій підконтрольної росії групі APT28 щодо електронних поштових скриньок керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини. Водночас Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, вже ставали об'єктами атак з боку того ж суб'єкта загрози раніше.

"Ця зловмисна кіберкампанія демонструє постійну модель безвідповідальної поведінки росії в кіберпросторі, спрямовану на демократичні інститути, урядові установи та постачальників критичної інфраструктури в Європейському Союзі та за його межами", – йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що росія неодноразово використовувала APT28 для здійснення зловмисної кібердіяльності проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів, насамперед України.

"ЄС не толеруватиме таку зловмисну поведінку, особливо діяльність, спрямовану на деградацію нашої критичної інфраструктури, послаблення суспільної згуртованості та вплив на демократичні процеси, беручи до уваги цьогорічні вибори в ЄС та у понад 60 країнах світу. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть співпрацювати з нашими міжнародними партнерами з метою сприяння відкритому, вільному, стабільному та безпечному кіберпростору", – заявив він.

Як зазначається, ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування і реагування на зловмисну поведінку росії в кіберпросторі.

У НАТО висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів, та готові розглянути скоординовану відповідь на загрозу.

"Зловмисна кібердіяльність, націлена на Німеччину та Чехію, підкреслює, що кіберпростір завжди є предметом боротьби. Суб’єкти кіберзагроз наполегливо прагнуть дестабілізувати Альянс. Ми як і раніше віддані протидії суттєвій, постійній і зростаючій кіберзагрозі, включно з нашими демократичними системами та нашою критичною інфраструктурою", – заявили у НАТО.

Союзники наголосили на своїй рішучості задіяти необхідні можливості для стримування, захисту та протидії повному спектру кіберзагроз, щоб підтримувати один одного, в тому числі шляхом розгляду скоординованої відповіді.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".