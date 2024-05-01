путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас

Відомий дослідник росії та старший співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас у своїй колонці пояснює тісний зв'язок путіна і Кадирова. Він вважає, що смерть одного неодмінно приведе до повалення іншого. І швидше це ознаменує для них і для росіян подих сірки з пекла, аніж музики з раю.

Не обов'язково вірити у потойбічне життя, щоб розмірковувати про те, як путін і Рамзан Кадиров покинуть цей світ і перейдуть до іншого, і на який прийом вони можуть там розраховувати.

Обидва вживають величезних заходів обережності, щоб уникнути вбивства – долі, яку вони з легкістю визначили своїм суперникам, ворогам і критикам. Але вони не можуть боротися із самим часом. Набрякле обличчя путіна і квола, напружена манера поведінки породжують численні спекуляції щодо його здоров'я та надмірного вживання ліків (дехто підозрює, що стероїдів), до яких він, можливо, вдається. Кадиров, згідно з начебто поінформованими джерелами, страждає на невиліковну хворобу підшлункової залози. Відео, яке мало показати енергійне тренування в спортзалі, виглядало постановочним.

Обидва лідери також являють собою парадокс. Вони спотворили і неправильно керували своїми країнами, заплативши колосальні людські жертви на тлі гротескного самозбагачення. Проте вони очолили щось унікальне: безперервні періоди (за похмурими мірками минулого) стабільності та процвітання. Чеченці та росіяни можуть потайки зневажати своїх лідерів, але мало хто хоче повернутися в 1990-ті.

Цей політичний дивіденд був реальним. Проте з кожним місяцем він зменшується. Занепад однієї людини вплине на долю іншої.

Для путіна смерть Кадирова стала б величезною політичною проблемою. російський президент прийшов до влади на хвилі суспільної паніки через терористичні атаки 1999 року, в яких звинуватили чеченських сепаратистів, але які, найімовірніше, були інсценовані російськими службами безпеки. Його погроза "нищити їх навіть у "сортирі" стала прикладом маскулінного підходу колишнього КДБшника. Таврування чеченців як ісламістів дозволило путіну знайти спільну мову зі Сполученими Штатами після терористичних атак 11 вересня.

Усередині росії встановлення влади клану Кадирових-перебіжчиків (спочатку батька, вбитого в 2004 році, а потім його сина Рамзана) допомогло придушити сепаратистський опір там. Репресивний клімат, що утворився в результаті, став передвісником того, що чекало на решту росії. Коротше кажучи, Чечня, яка колись була болячкою в російській політиці, стала опорою путінського режиму, надаючи кримінальні, військові та інші послуги. Кадировські ополченці відіграли важливу роль у війні в Україні.

Ця угода мала свої недоліки. Екстравагантні публічні заяви Кадирова, псевдоісламістські соціальні репресії, особиста жорстокість і надзвичайна корупція викликали обурення навіть у скаліченій політичній системі росії. А атмосфера загрози, що нависла над Чечнею, поширилася далеко за її межі. Так само, як російська конституція не діяла в Чечні, її норми не поширювалися на діяльність Кадирова на решті території росії. Навіть чеченці з тісними зв'язками з ФСБ успішно переслідувалися режимом Кадирова в міру того, як він зміцнював свій контроль над владою і грошима. Нез'ясоване вбивство Боріса Нємцова в центрі москви чеченськими кілерами в 2015 році, хто б не був замовником, підкреслило беззаконня, яке просочувалося з гірської республіки на решту території росії.

Якщо Кадиров піде, монстр, якого він виплекав, вийде на волю. Боротьба за спадкоємність буде дестабілізуючою. Той, хто переможе, захоче укласти нову угоду з кремлем і це викличе запеклий опір з боку інших елементів силових структур росії.

Своєю чергою для Кадирова будь-яка слабкість режиму путіна становить величезну загрозу. російський лідер є його захисником. Хто б не прийшов наступним у кремлі, у нього можуть бути інші протеже. Торішній скандал із "Вагнером" здавався б забавкою у порівнянні з конфліктом навколо Чечні.

російський лідер і його чеченський силовик більше відомі своєю релігійністю, ніж практичною побожністю. Їхній відхід з життя може ознаменуватися імовірніше подихом сірки знизу, аніж небесною музикою згори.

Джерело: CEPA