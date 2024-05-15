росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян

Генерал-майор австралійської армії у відставці та водночас відомий дослідник війни Мік Раян, аналізуючи російський наступ на Харківщині, визначив можливі загрози для української сторони. Він також розглянув можливий сценарій і причини російських дій. Мік Раян наголошує: щоби оцінити задум та можливості росії, варто трохи зачекати і подивитися, як розвиватиметься ця авантюра – чи це буде основний удар чи відволікаючий маневр, щоб примусити українців послабити свої позиції далі на південь.

Сьогодні російські війська спробували розширити свої операції проти України в Харківській області. Ми знаємо чисельність сил окупантів та їхні наміри. Наші воїни, артилерія та безпілотники дають відсіч окупанту. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, який захищає наші позиції. Ми посилюємо харківський напрямок... Ми також продовжуємо активно готуватися до Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський, 11 травня 2024 року

Того ранку ми дізналися, що росіяни розпочали наступальні операції на новому фронті на північному сході України. Масштаби нового російського харківського наступу залишаються незрозумілими. Однак, він створить більший тиск на виснажені українські збройні сили.

Це початкова оцінка, зважаючи на те, що наразі існує велика кількість невизначеностей.

Українське військове керівництво вже деякий час повідомляє про інші російські наступальні операції. Нещодавно заступник голови української військової розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist описав, що "ситуація настільки складна, як ніколи з перших днів повномасштабного вторгнення росії. І вона стане ще гіршою... Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Ми завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

Отже, хоча час і може бути тактичною несподіванкою, це був наступ, якого українці очікували протягом тривалого часу. Багато з тих, хто аналізує війну, також досліджують потенціал більш масштабного російського наступу. У своїй нещодавній оцінці я писав про це:

Захоплюючи нові території, росія збільшує військові та політичні виклики, з якими стикається Україна в короткостроковій перспективі. І хоча це вікно можливостей, визначене росіянами, може повільно закриватися в міру того, як західна оборонна промисловість розширюватиме своє виробництво, прибуватиме більше західного озброєння і українці мобілізуватимуть більше військ, цілком ймовірно, що найближчі тижні будуть дуже похмурими для українських сухопутних військ на сході.

росія продовжує використовувати вікно можливостей. Зокрема, нестачу оборонних споруд

Цей останній російський наступ на Україну є частиною багатомісячної кампанії росіян з використання можливостей, які вони побачили після невдалого українського контрнаступу 2023 року.

Їхні наступальні операції використовують кілька тактичних, оперативних і стратегічних можливостей, які стали очевидними з кінця минулого року. По-перше, кульмінація і провал українського контрнаступу 2023-го стане тим, що росіяни розглядали як можливість. Після того, як українці досягнуть кульмінації у другій половині 2023 року, росіяни матимуть хороші можливості для відновлення наступу, зважаючи на відсутність значних українських проривів.

Ще однією можливістю, яку використовує росія, є нестача українських оборонних споруд на сході країни. Хоча українці врешті-решт почали будувати кілька ліній оборони на сході, це був повільний процес. На північному сході створені оборонні зони, але вони ще не досягли такої ж глибини, як російська лінія Суровікіна. На карті нижче від @war_mapper показано розташування і нерівномірність оборонних ліній у Харківській області.

Джерело: @War_Mapper у Twitter/X

росіяни також максимально використовують дві тактичні можливості, що накладаються: дефіцит особового складу українських фронтових підрозділів, а також дефіцит боєприпасів для української артилерії і засобів ППО. Однак росіяни очікують, що українська мобілізація і збільшення потоку західної військової допомоги врешті-решт скоротять цей розрив між українською і російською живою силою і вогневою міццю (але, ймовірно, не ліквідують його).

Доки цього не станеться найближчими тижнями (або місяцями), росіяни намагатимуться максимально використати це вікно можливостей. Харківський наступ, схоже, є ще одним способом зробити це.

Українські резерви. Дилема – де їх розгортати

Україна має певні резерви, які може використати у відповідь на російський наступ на Харків. Нещодавно вона провела ротацію деяких бригад на сході.

Однак українському вищому командуванню потрібно буде прийняти важкі рішення щодо того, чи є Харків значним наступом і чи стане він основним напрямком російських зусиль, або ж є спробою відтягнути українські сили з півдня.

Відомо, що росія має щонайменше два корпуси в регіоні, які не залучені до бойових дій. Ці сухопутні війська, якість яких, ймовірно, викликає сумніви, можуть бути використані як експлуатаційні сили, якщо нинішній наступ зможе успішно просунутися вглиб України. Зважаючи на нестачу української артилерії, цей російський наступ також використовуватиме переважаючу кількість російських вогневих засобів. Наступ рф, ймовірно, також буде очолюватись застосуванням великих планерних бомб, що запускаються з повітря, як росіяни навчились робити в інших місцях, для створення проломів у тактичній обороні України.

Тим не менш, ці російські сили недостатньо великі, щоб захопити місто розміром з Харків – друге за величиною місто України. Проте вони можуть поставити його під загрозу за допомогою посилення артилерійських ударів. У такий спосіб буде досягнута одна з ключових цілей росії – посіяти паніку серед цивільного населення і знелюднити східну Україну.

Незалежно від цього, новий російський фронт поставить українців перед дилемою, де розгортати свої резерви. Коли найближчими днями цілі росії стануть більш зрозумілими, українці матимуть краще уявлення про те, чи є це новим головним зусиллям росіян, чи лише другорядним заходом, спрямованим на підтримку їхніх операцій на півдні.

Інші початкові оцінки. Варто розглянути дві інші початкові оцінки цього нового російського наступу.

По-перше, варто прочитати початкову оцінку від @Tatarigami_UA. Як зазначається, наразі існує значна невизначеність щодо цілей росії.

По-друге, варто переглянути початкову оцінку Інституту вивчення війни.

Новий фронт як чергове випробування. Наразі слід спостерігати

росія намагатиметься використати цю "несподівану" атаку для підриву морального духу українців – як цивільних, так і військових. Вона також намагатиметься використати успіхи на цьому новому фронті для впливу на громадську думку на Заході та за його межами, щоб підтримати свій наратив про "неминучу російську перемогу" у цій війні. Хоча, нещодавно відсвяткувавши третій День перемоги без перемоги, російська перемога далеко не виглядає неминучою.

Попри те, що наразі атаки здаються невеликими за масштабами, вони здійснили корисне тактичне проникнення в Україну. Це призведе до струсу української диспозиції на сході країни. А за наявності щонайменше двох корпусів росіяни можуть підтримувати цю операцію протягом певного часу, залежно від їхніх кінцевих цілей. Хоча захоплення Харкова потребуватиме набагато більших сил і буде основним зусиллям для досягнення успіху, захоплення додаткової української території може добре позиціонувати росіян для подальших операцій у цьому місті.

Враховуючи нинішню асиметрію у вогневій силі та особовому складі між росією та Україною, цей новий фронт на північному сході України стане суворим випробуванням здатності українців до реагування. Це може бути один із найскладніших моментів для України у війні.

Як і протягом останніх кількох місяців, українці стоять перед дилемою: утримувати армію чи утримувати територію. З цим новим російським фронтом зробити і те, і інше буде неможливо. І це як військова, так і політична проблема. Якщо українці вирішать утриматися за будь-яку ціну, вони втратять ще більше своєї дедалі меншої армії; якщо вони вирішать зберегти свою армію, їм доведеться поступитися територією.

І, звичайно, все це може зійти нанівець. За останні два роки росіяни опанували мистецтво здійснення атак, які не приносять результату.

Як і всі нові військові наступальні операції, перші кілька годин і днів для тих, хто спостерігає за ними, оповиті невизначеністю. Нам потрібно буде спостерігати за тим, якою мірою росія застосовує тут інші наземні й повітряні сили, порівняно з іншими напрямками наступу, перш ніж ми зможемо краще зрозуміти, наскільки небезпечною є українська позиція на Харківщині.

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