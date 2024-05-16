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Болгарія судитиметься з "Газпромом" на €400 млн через зупинку поставок газу

16 травня 2024, 18:49
Болгарія судитиметься з
Фото: gazeta.ru
Державна болгарська компанія "Булгаргаз" подасть позов до російського "Газпрому" на 400 млн через припинення поставок газу до Болгарії в 2022 році.

Про це пише портал Nova.bg.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Владимир Малинов заявив, що в квітні 2022 року російська компанія призупинила постачання природного газу болгарській "Булгаргаз", через два місяці після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Згідно з обумовленими положеннями, які ми маємо з "Газпромом", ми спочатку виставимо претензію компанії та дамо короткий термін для добровільного врегулювання претензії", – сказав він.

Малинов додав, що якщо цього не відбудеться, болгарська сторона подасть позов до арбітражного суду в Парижі.

Нагадаємо, що "Газпром" має найбільші збитки за 25 років.

 

БолгаріяГазпромсуд

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