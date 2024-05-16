Болгарія судитиметься з "Газпромом" на €400 млн через зупинку поставок газу
Про це пише портал Nova.bg.
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Владимир Малинов заявив, що в квітні 2022 року російська компанія призупинила постачання природного газу болгарській "Булгаргаз", через два місяці після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
"Згідно з обумовленими положеннями, які ми маємо з "Газпромом", ми спочатку виставимо претензію компанії та дамо короткий термін для добровільного врегулювання претензії", – сказав він.
Малинов додав, що якщо цього не відбудеться, болгарська сторона подасть позов до арбітражного суду в Парижі.
Нагадаємо, що "Газпром" має найбільші збитки за 25 років.