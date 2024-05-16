Україна приєднається до ЄС раніше ніж балканські країни – Вучич

Президент Сербії Александар Вучич сумнівається, що країни Західних Балкан стануть членами Євросоюзу раніше за Україну.

Про це повідомляє новинний портал N1 Info.

Вучич не впевнений, що Західні Балкани увійдуть до ЄС раніше України.

"Я знаю, що ми не будемо частиною Європейського Союзу, ніхто з нас, раніше за Україну. Коли ми увійдемо до ЄС, чи увійдемо разом з Україною – це вже інша проблема. Ви маєте свою думку, але мій розум підказує мені, що я маю рацію", - заявив сербський президент на саміті ЄС-Західні Балкани.

"У ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, в моїй країні він не такий популярний, так само, як і ми не такі популярні, хоча ми є найбільшою частиною цього регіону", – додав він.

За словами Вучича, євроінтеграція все ж важлива для Сербії.

Говорячи про План зростання для Західних Балкан, Вучич зазначив, що існує великий ентузіазм, і що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості.

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