Україна приєднається до ЄС раніше ніж балканські країни – Вучич
Про це повідомляє новинний портал N1 Info.
Вучич не впевнений, що Західні Балкани увійдуть до ЄС раніше України.
"Я знаю, що ми не будемо частиною Європейського Союзу, ніхто з нас, раніше за Україну. Коли ми увійдемо до ЄС, чи увійдемо разом з Україною – це вже інша проблема. Ви маєте свою думку, але мій розум підказує мені, що я маю рацію", - заявив сербський президент на саміті ЄС-Західні Балкани.
"У ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, в моїй країні він не такий популярний, так само, як і ми не такі популярні, хоча ми є найбільшою частиною цього регіону", – додав він.
За словами Вучича, євроінтеграція все ж важлива для Сербії.
Говорячи про План зростання для Західних Балкан, Вучич зазначив, що існує великий ентузіазм, і що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості.
Ми також писали, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.