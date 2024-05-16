Україна і Польща починають готувати безпекову угоду – Зеленський

Сьогодні український президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском домовились невідкладно почати підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський написав в соцмережі X (Twitter).

"Я говорив із прем’єр-міністром Польщі про мою поїздку до Харкова, ситуацію там і термінову потребу України в протиповітряній обороні для захисту Харкова та інших регіонів", - йдеться в дописі.

Зеленський і Туск обговорили ситуації в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреб України в протиповітряній обороні "для захисту Харкова й інших регіонів".

За словами президента, з польським прем'єром обговорили загрозу, яку росія становить для газової інфраструктури на заході України та шляхи протидії їй.

"Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський говорячи про наступ росіян на Харків заявив, що це вина всього світу.