Foreign Affairs: Применшення ризику допомагає російським пропагандистам – але й перебільшення також

"Найчастіше російська дезінформація повторює тези американських крайніх правих, а не навпаки".

Республіканець із Техасу Майкл Маккол, який очолює Комітет у закордонних справах Палати представників заявив, що "російська пропаганда пробралася в США й інфікувала значну частину бази моєї партії". Демократка з Каліфорнії та колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила аналогічну заяву на початку року, коментуючи протести, що вимагають припинення вогню в Секторі Гази.

Подібні слова, що лунають із різних куточків політичного спектра, об'єднує кілька тривожних моментів. Вони звинувачують іноземне втручання в проблемах, витоки яких явно внутрішні. Вони мають на увазі, що іноземна дезінформація ефективно впливає на значну частину громадян США, але це не так. І найчастіше вони подаються без доказів.

Про це пише Foreign Affairs.

Зрозуміло, що операції іноземного впливу можуть спричинити певні збитки для суспільств. Насправді, коли чиновники перебільшують ефективність іноземних операцій впливу, найбільше від цього виграють ті самі режими, які їх продукують. Але правильним є і зворотне — перебільшуючи силу пропаганди, є ризик посилити не тільки початкову брехню, а й іще більш руйнівний наратив, що поляризує, що американськими політиками якимось чином керують дистанційно, і що громадяни США не володіють свободою волі.

"Найчастіше російська дезінформація повторює тези американських крайніх правих, а не навпаки", — зазначає журнал.

Підрив пропагандистських зусиль зловмисних іноземних гравців — важлива робота, але її необхідно робити ретельно, точно і пропорційно. Перебільшення результатів іноземних кампаній впливу служить тільки іноземним агентам.

Це сприяє формуванню конспірологічного світогляду, за якого примарні вороги нібито створюють розбіжності, а довіра до відкритих демократичних дебатів підривається. Найголовніше, неправдиві заяви про таємне іноземне втручання звільняють лідерів США від відповідальності за стан політичного дискурсу в країні.

Раніше повідомлялось, що Брюссель має намір розпочати перевірку Facebook та Instagram компанії Meta вже сьогодні через занепокоєння, що гігант соціальних мереж не робить достатньо для протидії дезінформації з росії та інших країн. Регуляторні органи підозрюють, що заходи з модерації Meta недостатньо ефективні, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес, повідомили двоє людей, обізнаних з цим питанням.