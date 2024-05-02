Короткий огляд ситуації на фронті за останні дві доби від Тома Купера. Він розповідає про просування росіян в районі Очеретиного, масований обстріл і бомбування Часового Яру та відхід українського підрозділу з Роботиного…

Битва за Донбас. всрф втратили здатність проводити широкомасштабні механізовані наступальні операції

Як видно з наведеної нижче карти, на Покровсько-Авдіївському напрямку росіяни (тобто 27-ма мотострілецька дивізія групи "Центр") продовжують штурм позицій ЗСУ на північний захід від Очеретиного. Вони прорвали дві лінії і зараз знаходяться безпосередньо на схід від Новоолександрівки. Українські сили, схоже, завершили ротацію кількох підрозділів і перекинули свіжі сили – на захід і північ від місця російського проникнення. Загалом, темп російського наступу сповільнився до його "звичайної швидкості".

Доброю новиною є те, що, схоже, 27-ма мотострілецька дивізія керує цим проривом, тоді як 90-та танкова дивізія була визначена як сила, відповідальна за наступ далі на південь, в районі між Уманським і Неталєвим. Це "добре", оскільки означає, що група "Центр" вже задіяла ті підрозділи, від яких можна очікувати "використання прориву": чекати в тилу, поки інші підрозділи проривають українську лінію оборони, а потім "просуватися вглиб України", як того вимагає традиційна радянська/російська доктрина.

Цей російський бронетранспортер МТЛБ був підбитий М2/М3 "Бредлі" 47-ї мехбригади на захід від Очеретиного ще 30 квітня.

Водночас (і я повторюю це в ХY-й раз), це ще одне підтвердження того, що всрф втратили здатність проводити широкомасштабні механізовані наступальні операції на оперативному рівні (а отже, не мають її і на стратегічному рівні).

Звісно, з російської точки зору це не має значення: "тупоголові командири" в москві давно знають, наскільки поганим є їхнє становище, і тому вже у 2022 році втратили будь-яку надію "вигравати війни одним ударом". Натомість їхня "нова доктрина" – це доктрина "1000 голок": безперервних, дрібномасштабних механізованих піхотних атак. Але це, нарешті, повинні зрозуміти люди, які потребують свіжого повітря – подивіться, зокрема, на НАТО в Брюсселі, де балакучі голови все ще белькочуть про те, що росія готує війну проти Альянсу через "3-4 роки"... Насправді: це означає, що вони повинні поспішати перекинути якомога більше своєї важкої техніки та боєприпасів в Україну, тому що вони навряд чи коли-небудь потребуватимуть їх самі.

Бахмут... Звісно, ВКС продовжують завдавати ударів по українських позиціях (щонайменше) 150+ планерних бомб УМПК на день (знову ж таки: росіяни стверджують, що вони розгортають 500+ на день). Однак останні два дні основною ціллю їхніх авіаударів був Часів Яр, де квартали Жовтневий, Новий та Канал зазнали численних авіаударів та артилерійського обстрілу, який тривав близько 12 годин. Зазвичай такі масовані повітряні та артилерійські атаки означають, що готується масована наземна атака...

На південь від Часового Яру росіяни також наполегливо наступали і досягли каналу Сіверський Донець-Донбас на північний захід від Іванівського. Намагаючись зупинити їх, ЗСУ, серед іншого, втратили цей Т-64:

Південне Запоріжжя. 141-ша вийшла з Роботиного через брак озброєння

Мушу зізнатися, що три дні тому я був здивований, коли дізнався, що 141-ша піхотна бригада вийшла з Роботиного, а росіяни підняли свій прапор над руїнами цього села. Це стало результатом двосторонньої атаки (із заходу та півдня), що відбулася 27-29 квітня. Очевидно, тиск став занадто сильним для поточного забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами і ПТРК.

Це сумно, адже ЗСУ заплатили за захоплення цього місця такою великою кров'ю минулого літа...

Щодо збору на Shark для 3-го полку ССО (детальніше див.: Shark Update): завтра я маю отримати підтвердження, що гроші зібрано і збір завершено.

Ще раз окрема подяка за готовність підтримати їх!

Якщо вам цікаво пожертвувати більше і "прямо зараз", я б сказав, що є два варіанти:

1) 3-тя штурмова бригада. Хоча їхні назви схожі, 3-тя штурмова бригада – це інший підрозділ, ніж 3-й полк ССО: це "лінійний" підрозділ ЗСУ. Підрозділ, який воює у "звичайному" стилі, на передовій. Ми бачили це в інтенсивних діях у Кліщіївці минулого року, а потім в районі Авдіївки протягом останніх трьох місяців.

Зараз їм потрібні FPV-безпілотники.

2) 72-га механізована бригада. 72-га мехбригада – це підрозділ, який у березні 2022 року стримав місячний штурм російських механізованих формувань на Київ, а потім у січні-лютому 2023 року розбив російський зимовий наступ на Вугледар і знищив дві російські бригади в цьому процесі.

Вони досі утримують місто Вугледар під контролем, незважаючи на нові російські атаки.

Тут я не маю прямого контакту, але знаю, що три дні тому удар УМПК завдано ВКС по їхніх позиціях, і вони просять про допомогу з медикаментами.

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