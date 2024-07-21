Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер

Том Купер продовжив свій "серіал", присвячений F-16. Цього разу він пояснює, що цих літаків досі немає в Україні, в тому числі через застарілі радянські процедури командування і управління військами. Це також заважає наближенню України до НАТО.

Дозвольте представити: це шестеро пташенят Волтона з гнізда позаду мого будинку.

...І так, я називаю їх на честь "відомих телевізійних родин зі США" – залежно від того, де розташоване їхнє гніздо, адже навколо мого будинку багато ластівчиних гнізд. Тому тут є і Міллери, і Сімпсони тощо.

Мабуть, це фото за останній тиждень: а тим часом вони вже літають. А ластівки, як "усім відомо", є майстрами польотів: люди, які хоча б хвилину спостерігають за ними, часто бувають приголомшені їхньою акробатикою...

Більшість з нас, людей, "просто знає, що ластівки літають".

...але, підніміть руки ті, хто знає: як ластівки вчаться літати..?

Справа в тому, що ластівки не просто вистрибують з гнізда і починають літати. Вони роблять це в ході добре організованого процесу, в якому їх направляють не лише батьки, але й сусіди (особливо дорослі ластівки, які з якихось причин не мають власного гнізда).

По суті, "процедура" виглядає так: спочатку вони роблять "стрибки" – ковзаючі стрибки на 1-2 метри, наприклад, з однієї балки даху на іншу. Батьки підштовхують їх до "більшого" лише після того, як вони освоїли цю частину. Далі, якщо є таке людське "покриття", вони будуть літати по колу під дахом старого хліва. Я називаю це "літаючим цирком", бо часто буває, що там пурхають 3-4-5-6 пташенят плюс той чи інший дорослий. Знову, і знову, і знову, поки малеча не опанує мистецтво керування крилами і тілом.

Хоча виживання ластівок значною мірою залежить від людей (адже там, де є люди, є і комахи, якими ластівки харчуються; плюс, ми будуємо будівлі, які вони використовують для своїх гнізд), якщо наближається людина або кіт, можна почути, як один з батьків "кричить", попереджаючи про небезпеку. І так доти, доки не зникне загроза. Якщо ж хтось із пташенят... власне: "стрибне не туди", особливо на землю – починається справжнє пекло! Всі дорослі ластівки по сусідству (а їх може бути 20, а то й більше) літають навколо них: роблять імітаційні пікірування в бік загрози, намагаючись підштовхнути – очевидно, ще дуже дурних (бо недосвідчених) – пташенят до чергового "стрибка", бажано в безпечний бік.

А між кожним стрибком – довші перерви, коли всі вони – батьки, пташенята та інші "помічники й інструктори" – "просто сидять": відпочивають, малят годують батьки, роздивляються навколишній світ... щось на кшталт цього:

Справа наліво: шестеро волтонівських пташенят, двоє батьків і "помічник"...

Після того, як пташенята опанували перші дві фази навчання польоту, батьки спонукають їх вийти з курника і попрямувати туди. Наприклад, на лінію електропередач або будь-який інший "хороший спостережний пункт", назовні. Там вони можуть побачити світ навколо, навчитися орієнтуватися. Потім їх виводять у перші польоти, вчать літати під час вітру чи дощу, весь час навколо будівлі, де вони народилися. Тобто "навколо бази"... Щось на кшталт "випускних іспитів" – польоти над довколишніми ланами та полями, полювання на цвіркунів та інших комах...

На жаль, нещасні випадки під час польотів трапляються досить часто. Найбільша загроза для пташенят – випадання з гнізд до того, як вони зможуть літати. Або приземлення на землю, коли вони ще не вміють літати. Якщо вони не можуть відстрибнути, або якщо вони занадто дурні, щоб зробити це вчасно, їх майже напевно з'їдять коти. Або ж вони б'ються об вікна чи двері, пофарбовані в темні кольори. Одні оговтуються після зіткнення, інші гинуть на місці...

Справа в тому, що ластівки мають дуже специфічну, сувору процедуру навчання своїх дітей польоту. Це поетапний метод, що займає близько двох тижнів, протягом яких діти вчаться контролювати свої крила і тіло, а також орієнтуватися в просторі. Засновані на досвіді сотень тисяч років еволюції, ці процедури мають на меті прискорити навчання малюків польоту, зберігаючи при цьому його максимально безпечним.

Чому я це пояснюю? Тому що, судячи з реакції на публікацію Увертюри/Частини 1 цього матеріалу, надто багато людей не розуміють самих основ функціонування збройних сил. Тому що, судячи з усього, основна маса людей не розуміє важливості "процедур".

... і тому, що немає великої різниці у тому, що стосується людей і військових польотів.

Звісно, наша льотна підготовка займає набагато більше часу, адже у нас немає крил, небо не є нашою природною стихією, і нам потрібна надзвичайно складна техніка, щоб мати можливість літати. Якщо у вас є якісь сумніви щодо цього, просто перевірте, скільки часу знадобилося кожному з нас, щоб навчитися ходити, і пам'ятайте: ходити по землі – це наша природна стихія.

Не дивно, що навчання керувати літаком вимагає цілого набору суворих процедур.

Так само і управління збройними силами вимагає дотримання суворих процедур. Якщо таких процедур немає, то це не командування збройними силами, а керівництво озброєним натовпом, в якому люди, що складають цей натовп, перебувають у найменшій безпеці, в першу чергу.

В ідеалі, збройні сили повинні мати процедури (і відповідний "план") на всі випадки життя. Спрощено це звучить так: "у випадку А – робимо Б", або "у випадку В – робимо Г або Д"...

Відповідно, процедури – це суть кожної військової служби. Вони є основоположними правилами. І термін "дисципліна" – це, власне, визначення практики дотримання процедур.

Хороший приклад? Як щодо процедур планування, процесу прийняття рішень та управління військами ВПС США (за посиланням файл PDF)?

Ти не хочеш скачати цей файл для себе? Це не має значення?

Ну, я б сказав, що має. Дозвольте мені запропонувати вам хороший приклад, чому.

Спілкуючись з офіцерами з європейських країн-членів НАТО, я часто чую, як вони применшують значення практик, що застосовуються у збройних силах США. Зокрема, американо-американський "чек-лист мислення". Мовляв, "американці не можуть думати самостійно, їм потрібен контрольний список для всього"...

Насправді мета американських військових процедур (і, як наслідок, контрольних списків) – навчити людей мислити організовано і структуровано. Як люди, ми дуже розумні. Однак розум робить нас лінивими і забудькуватими. Тому нам потрібне структуроване мислення, якщо ми хочемо керувати військовою службою.

... наприклад – і цим ми повертаємося до однієї з фотографій з Увертюри/Частини 1: щоб уникнути наказу вашим Су-27 приземлитися на ділянці шосе, не перевіривши попередньо цю ділянку на наявність можливих дорожніх знаків...

...тому що, ну, кажуть, що дорожні знаки стоять поруч з дорогами, так само як і автостради... як "всі знають", чи не так?

Просто, хто саме несе відповідальність за те, щоб замислитися над цим фактом, коли приходить час це зробити? ...і коли він повинен це зробити?

Це регулюється процедурами.

Щоб бути впевненим: не можна сказати, що процедури та правила, які випливають з них (а також заходи безпеки), завжди працюють на "1000%".

Дійсно, навіть усіх навчань і процедур часто буває недостатньо для того, щоб утримати збройні сили США (або будь-які інші збройні сили країн-членів НАТО) повністю вільними від "тестостеронової" поведінки. Можливо, найдраматичніший приклад був так мило наданий у 1994 році тим... "відомим"... пілотом B-52, який завершив свою кар'єру (а також кар'єру всіх інших членів екіпажу, незамінного бомбардувальника, на якому він літав, і небагатьох відповідальних начальників) таким чином:

...що, в свою чергу, дає зрозуміти: попит на організоване і структуроване мислення ніколи не закінчиться, а отже, ніколи не закінчиться і потреба в оновлених процедурах.

Дійсно: існує постійна потреба в оновленні процедур.

Причина потреби в організованому і структурованому мисленні, в процедурах, включно з такими питаннями, як "заходи безпеки" (які так часто і з радістю висміюються багатьма людьми) – полягає не в тому, щоб змусити всіх мислити однаково, а в тому, щоб переконатися, що всі є надійними. Надійними через розгляд усіх варіантів, включаючи не лише "гарні" та/або "приємні", але й найбільш "негативні": справді, переконатися, що люди здатні до об'єктивного аналізу, критичного мислення, а отже, вчаться на власних помилках (передусім, а потім і на помилках своїх колег).

Не дивно, що люди, які постійно доводять свою нездатність до об'єктивного аналізу, критичного мислення, нездатність вчитися на власних помилках, постійно надають всілякі відмовки, не пов'язані між собою, і накладають "ах, все буде добре", сприймаються як "ненадійні".

... дійсно: оскільки існують цілі нації з так званою "схильністю до ігнорування незручних фактів" – логічно, що існують також цілі нації, які вважаються саме такими: ненадійними.

І зауважте: це не означає, що насправді "кожен член нації" є "ненадійним", але саме так виникають упередження..., проте, коли ціла нація заробляє собі репутацію "ненадійної"...зітхніть... важко заробити собі іншу репутацію...

Тож не дивно, що завдяки такому мисленню або, принаймні, такому способу представлення себе в суспільстві – українське політичне і військове керівництво виглядає для західного військового командування не інакше, як "надійним". В результаті, ЗСУ (а отже, і ПСУ, і вся Україна) сьогодні ще більше віддалені від членства в НАТО, ніж це було кілька років тому. Тому що їхня власна поведінка весь час спонукає генералів "там", на Заході, запитувати себе: "якщо вони (українці) поводяться так зараз, намагаючись стати членом, то як вони поводитимуться, коли стануть членом?".

Відповідно, фактичне визначення членства в НАТО не полягає в тому, що "ах, у нас є західне обладнання, і це робить нас такими крутими, точно як західні збройні сили"; тим більше це не означає, що це автоматично означає "ми воюємо так само добре або навіть краще, ніж НАТО", або щось навіть віддалено на кшталт "ми перемогли росіян, і акадійців, і вавилонян...".

Натомість, визначення членства в НАТО звучить приблизно так:

"Збройні сили, про які йде мова, довели, що вони застосовують практику мислення в організований і структурований спосіб, а отже, здатні до критичної і об'єктивної самооцінки – і це в кожному аспекті своєї повсякденної роботи".

Тобто, збройні сили країн-членів НАТО (ну, принаймні, більшість з них) довели, що вони здатні дотримуватися певного набору військових процедур, в результаті чого (між іншим) стали здатними до конструктивної співпраці.

"Застереження": все це не означає, що всі збройні сили НАТО постійно дотримуються цих "основних правил", "слідують книзі до останньої крапки і коми", постійно дотримуються кожної окремої процедури. Це також не означає, що вони будуть воювати з росіянами краще, ніж ЗСУ. Це не означає, що процедури НАТО кращі чи гірші, або що на планеті немає інших збройних сил, які "правильно" (чи неправильно) діють, "маючи свої власні процедури".

Це лише означає, що саме так НАТО очікує від збройних сил країн-членів мислити і діяти.

... і так НАТО очікує від збройних сил будь-якої держави, яка хоче вступити до Альянсу, мислити і діяти.

Чи робить це той чи інший кандидат на членство, чи ні, залежить від самого кандидата. Але: хто відмовляється думати і діяти таким чином, не скаржтеся, якщо вас не приймають. І не стверджуйте, що ви "вже в НАТО", бо це, звісно, не так.

Навіщо вся ця "стіна тексту", яку я використав, щоб пояснити все це, є "важливою"?

В Україні робота з визначення і, таким чином, "написання" військових процедур покладена на Генеральний штаб Збройних Сил України. Я скорочено називаю його "Генштаб-U".

Простіше кажучи, Генштаб цим не займається. Замість цього він займається командуванням військами. Що, навіть за його власними процедурами, не є справою Генштабу-U. Як наслідок, ЗСУ (а отже, і ПСУ) все ще використовує старі процедури, що залишилися з радянських часів, як свої основні правила. Не дивно, що протягом ("тим часом" і "принаймні" 10 років) усі можливі радники НАТО благають і просять Генштаб написати новий набір процедур, який би адаптував сили до правил НАТО.

Проте Генеральний штаб залишається заклопотаним командуванням. Дивіться: "у них є важливіші і нагальніші справи" – ніж реформування всього війська.

... І це незважаючи на весь бойовий досвід останніх 10 років.

Не дивно, що весь цей час курсанти офіцерських курсів навчаються за старими, радянськими процедурами... і це при тому, що принаймні командири, які довели свою мужність у бою, знають, що це "неправильно" і що ці процедури застаріли.

Приклад для "результатів"?

Однією з основних процедур, а отже і основних характеристик добре структурованого військового мислення, є турбота командирів про своїх підлеглих. Дбати про те, щоб не допустити загибелі чи поранення своїх підлеглих. Дбати про їхню безпеку і благополуччя.

Яке ж диво, що завдяки застосуванню старих радянських процедур цей спосіб мислення досі невідомий більшості українських генералів, а деяких з них називають "м'ясниками". Наприклад: яким же було здивування, коли через тиждень чи два після звільнення генерала Содоля з посади стало відомо, що війська, за які він відповідав – українські морські піхотинці та підрозділи територіальної оборони, дислоковані на Кринському плацдармі, з літа минулого року зазнали втрат у 262 загиблих і 788 зниклих безвісти (див.: тіла так і не були знайдені).

...і за що? Для того, щоб, по суті, "спробувати дезорганізувати російську оборону в районі Оріхова, діючи на їхньому фланзі". Тобто для "відволікаючої/підтримуючої" операції. Все, що завгодно, тільки не "головні зусилля".

Яке це має відношення до теми "F-16 для України", запитаєте ви...

Що ж, поставте себе на їхнє місце: подумайте, що станеться, коли офіцерів, пілотів і наземні екіпажі ПСУ "відправлять на Захід" для навчання на F-16?

Завдяки тому, що Генштаб не переписав старі радянські методики, не пристосувавши їх до потреб нового часу, підготовка пілотів у ПСУ складається з повільних, повторюваних вправ –"завдяки" чому на підготовку "повністю кваліфікованого пілота" йде 8-12 років. Від восьми до дванадцяти років пілот повністю опановує тип літака, на якому він/вона літає, що дозволяє йому/їй виконувати всі види бойових операцій, для яких призначений цей тип літака.

В НАТО процедура полягає в тому, щоб навчити пілота повністю опанувати бойовий літак за 6-12 місяців. А потім провести пілота через поступову кваліфікацію з тактики (див.: командир пари, командир екіпажу, фахівець з озброєння/тактики тощо). Тобто, це щось діаметрально протилежне тому, як проходить підготовка в ПСУ.

І це стосується лише пілотів. Те ж саме стосується обслуговування літаків, обслуговування баз, адміністрування, постачання, поводження з озброєнням тощо, тощо, тощо.

А тепер подумайте про наступне: що станеться з українськими пілотами, яких навчили літати на F-16, коли вони повернуться до ПС?

Звісно, багато процедур є "схожими", навіть "знайомими". Однак, в цілому, неминучим результатом є своєрідний "культурний шок".

Повітряним силам, ймовірно, знадобиться абсолютно новий підрозділ лише для того, щоб експлуатувати цей тип літаків, оскільки західні/натовські процедури щодо технічного обслуговування, адміністрування тощо, настільки фундаментально відрізняються від того, що зазвичай робить ПС, що F-16 не "впишеться" у військові сили. Тому що насправді не існує способу експлуатувати F-16 так само, як експлуатують МіГ-29. Без сумніву, є схожість, але це просто не одне й те ж саме.

Звісно, багато українців намагатимуться пояснити, що це саме так. Дійсно, що процедури "не мають значення, вони збираються адаптувати F-16 до БПЛА". Тому що мислення тут приблизно таке: "це як з AR-15 замість АК-47": адже, принаймні для більшості офіцерів, мова не йде про "зовсім інший набір процедур для навчання, адміністрування, планування і бойового застосування"...

Ну, якщо подумати: тоді Захід міг би постачати Україні не лише EF-2000, але й F-35 та B-2, причому негайно.

Тільки.... добре: не дивуйтеся, якщо результати їх бойового застосування не відрізнятимуться від результатів бойового застосування типів, які зараз експлуатуються ПСУ, таких як МіГ-29, Су-24, Су-25, Су-27... тобто, якщо ми потім знову побачимо це, але вже з додаванням F-16:

Джерело