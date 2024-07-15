Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер

У четвертій частині серії публікацій присвяченій українському командуванню Том Купер детально пояснює яким чином противник "пробиває повітряний коридор" через територію України для своїх ракет.

Так, всупереч моїм очікуванням, здається, є потреба у чомусь на кшталт "доповнення". В даному випадку це викликано применшенням моєї "авторської ідеї про коридори" через українську інтегровану систему протиповітряної оборони, ІСПО, і як я показав "коридор/коридори", створені росіянами через неї для того, щоб відправити свої крилаті ракети глибоко на територію України (а потім, між іншим, завдати такого сильного удару по Києву 8 липня).

"Повне одкровення": для мене стратегічний і оперативний рівні сучасної повітряної війни видаються дуже простими. Майже такими ж простими, як колесо.

У мене є проблема: "ніхто не може сказати як, але колесо працює".

Таким чином, для мене головне питання полягає в тому, як це пояснити. Особливо: як пояснити "як працює колесо" у спосіб, зрозумілий читачам? ...і так, щоб читач не заснув, поки читає пояснення?

Ось чому я часто намагаюся спростити свої пояснення. Для декого це призводить до "неправильних" висновків, що потім заробляє мені "сумнівну" і "суперечливу" репутацію...

Однак я думаю, що люди, які здійснюють таку критику (не "критикують"), просто припускають, що я не виконав домашнє завдання. Мій досвід показує, що люди схильні так думати, тому що вони не виконали своє власне.

Основним питанням сучасної повітряної війни є те, як досягти цілі, захищеної ІСПО?

...де ІСПО означає не лише "інтегровану систему протиповітряної оборони", але й, більш конкретно, "щільну систему протиповітряної оборони, що складається з систем протиповітряної оборони, які взаємно доповнюють і підтримують одна одну і здатні знищити масу літаків і ракет".

Відповідно, всі основні військово-повітряні сили світу, включаючи десятки, якщо не сотні "мізків", "стратегів", яким платять за те, щоб вони думали про майбутнє повітряної війни, безперервно зайняті розробкою ідей, "як придушити і/або знищити навіть найскладнішу систему протиповітряної оборони противника". Вірите ви в це чи ні: "холодна війна" чи "не холодна війна", десятки мільярдів доларів і євро ваших і моїх платників податків витрачаються на пошук рішень і так щороку. Це одна з причин, чому сьогодні в усьому світі існує так багато "малопомітних" літаків і, тим часом, навіть "малопомітна" зброя, яка перебуває на озброєнні або, принаймні, перебуває в стадії розробки.

По суті, існує п'ять способів боротьби з ІСПО:

пряма атака;

маневрування;

радіоелектронна протидія;

літаки і/або зброя з низькою радіолокаційною помітністю (див. "стелс", з яким ми фактично повертаємось до "прямої атаки"), або

комбінація усіх чотирьох вищезгаданих методів.

Прямі атаки і маневрування – це те, що робили американські та ізраїльські ВПС спочатку в 1960-х роках і приблизно до 1972 року: вони намагалися літати дуже низько, використовувати маскування на місцевості і атакувати радари і ЗРК з несподіваних напрямків.

...Приблизно так, як показано на цій схемі з брошури "Наземна протиповітряна оборона у війнах у В'єтнамі і на Близькому Сході (1965-1973)", виданої (звісно, російською мовою і лише для внутрішнього користування) радянським Міністерством оборони ще в 1980 році.

...або вони атакували б одночасно з кількох напрямків, як на цій схемі з тієї ж книги:

Проблема?

Незалежно від того, наскільки витонченими вони були, ці способи дій наражали літак на ту чи іншу форму ворожої ППО, а отже, призводили до неприйнятно високих втрат.

Відповідно, спробували застосувати радіоелектронну протидію. По суті: запакували потужні випромінювачі радіоелектронної протидії в "капсули", встановили їх на літаки, а потім запустили літак в сторону ворожих ЗРК.

Розрахунок полягав у тому, що протидія ("глушіння"), випромінювана "капсулами", спрацює достатньо добре, щоб змусити ворожі ЗРК промахнутися повз ціль. Як показано на іншій схемі з тієї ж радянської книги:

У чому проблема?

Електронна війна схожа на гру в пінг-понг: одного дня одна сторона має перевагу, іншого ­– інша. Іноді капсули (і, як наслідок, "формування капсул") спрацьовують, іноді – ні. Ніколи не було 100% впевненості в тому, яка сторона доведе свою перевагу в певний день: чи модифіковані капсули, щоб протистояти новітнім можливостям ворожих ПЗРК, чи ворожі ПЗРК модифіковані, щоб протистояти новітнім можливостям капсул, що ставлять перешкоди, чи вистачить у всіх задіяних екіпажів нервів зберігати стрій, коли їх обстрілюють, наприклад, декілька ЗРК..? Певність була лише в тому, що коли "капсули" не спрацьовували, або "стрій" порушувався (чи то через погоду, чи, наприклад, ворожі перехоплювачі "МіГ", чи чиїсь нерви) – завжди були втрати.

Тому до 1972 року ВПС США почали комбінувати різні методи. Завдаючи удару по цілі, захищеній північнов'єтнамськими системами ППО, вони спочатку висилали свої літаки "Дикі ласки". Це були спеціально модифіковані F-105G Wild Weasel і F-4D/G Phantoms, що несли на борту капсули з перешкодами і протирадіолокаційні ракети.

Пара F-105G Wild Weasels, обидва озброєні протирадіолокаційними ракетами AGM-45 Shrike. Привертають увагу також "капсули перешкод", вчеплені низько на їх центральному фюзеляжі.

Вони наближалися на малій висоті і наносили прямі удари по північнов'єтнамських ЗРК.

За "Дикими ласками" слідували високі "бомбардувальники полови": F-4C або F-4D з "бомбами з половою". Бомби, насправді, касетні бомби – випускали полову, щоб порушити роботу північно-в'єтнамських радарів.

Що таке "полова"?

Полова – це (зазвичай) тонкі смужки алюмінію, які розкидаються для створення фальшивих радіолокаційних сигналів, таким чином виводячи з ладу або навіть засліплюючи ворожі радари. Працює це приблизно так:

Комбінований ефект від ударів "Диких ласок" і роботи бомбардувальників "з половою" можна описати як "пробивання (безпечного) коридору крізь ворожі системи ППО". Створення зони, вздовж якої, принаймні тимчасово, було "безпечно" (це відносно) для американських бомбардувальників наближатися до своїх цілей і бомбити їх.

Зараз багато хто, ймовірно, зробить поспішний висновок: "Але ж це В'єтнамська війна, це було 50 років тому... це застаріло і не має відношення до справи".

Але це не так.

Концепція "пробивання безпечного коридору через ворожу ІСПО" залишається актуальною і донині. І можна бачити, як вона застосовувалася в багатьох конфліктах з того часу. Можна стверджувати, що ізраїльтянам не вдалося пробити жодного безпечного коридору через єгипетські і/або сирійські системи ППО в жовтні 1973 року: вони спробували зробити це проти Сирії 7 жовтня, але зазнали великих втрат без особливого успіху і тоді їхні ВПС отримали наказ зробити щось інше (і тоді зазнали ще більших втрат, оскільки єгипетські і сирійські системи ППО залишилися неушкодженими). Вони також не намагалися зробити це в 1982 році над Ліваном, але цього разу тому, що їхньою ціллю не було щось за сирійськими радарами і ЗРК: їхніми цілями були самі сирійські радари і ЗРК. І більшість з них були так близько до їхніх позицій, що вони знищили їх своєю ж артилерією.

І навпаки, коли США (і їхні союзники) пішли на Ірак 17 січня 1991 року, на початку операції "Буря в пустелі", вони також спочатку вирішили "пробити безпечний коридор крізь ворожі ЗРК". Спочатку вони розгорнули свої вертольоти, щоб вивести з ладу два іракські радари раннього попередження, потім відправили великий "рій" безпілотників, щоб змусити іракські ЗРК за цими двома радарами витратити всі свої ракети, а потім відправили свої літаки через утворений "коридор" в іракському радіолокаційному і зенітно-ракетному прикритті.

Американці (з деякою британською допомогою) знову повторили навчання в Іраку 2003 року.

Де вони не змогли діяти саме так, що потім спричинило їм багато проблем, так це над Сербією в 1999 році, тому що серби засвоїли уроки Іраку і не використовували свої ІСПО в класичному, "ППО-стилі". Вони постійно переміщували свої ЗРК і радари, вмикали їх на випадкових позиціях, через випадкові проміжки часу, від 30 секунд до 5 хвилин, а потім знову переміщували. Проте НАТО все одно відреагувала "створенням і підтримкою безпечних коридорів через ворожі системи перехоплення повітря": вона розгорнула літаки, озброєні протирадіолокаційними ракетами, або літаки, оснащені засобами радіоелектронної протидії, вздовж обраних маршрутів, а потім направила свої бомбардувальники в Сербію по маршрутах – тобто коридорах, які підтримувалися/захищалися такими літаками, і це незалежно від того, що робили серби. Якщо якийсь сербський радар або ЗРК включався і знаходився досить близько, щоб становити загрозу, йому протидіяли засобами радіоелектронної боротьби і протирадіолокаційними ракетами в "ситуативному порядку".

Іншим прикладом, "коли вони цього не зробили", був удар США (і НАТО) по об'єктах хімічної зброї Асада в Сирії у квітні 2018 року. Американці та їхні союзники мали на меті не знищення ІДІЛу, не Асада особисто, і не будь-чого іншого, а саме трьох об'єктів з виробництва хімічної зброї. Тому вони відволікли сирійців, відправивши свої винищувачі-бомбардувальники з Європи, тобто із заходу/північного заходу. Коли сирійці розвернулися в цьому напрямку, вони отримали "удар у спину" крилатими ракетами, запущеними з військових кораблів у Червоному морі (тобто з півдня), і бомбардувальниками B-1, що пролітали над Іраком (тобто зі сходу).

Зараз, можливо, люди все ще думають, що росіянам і українцям байдуже до такого досвіду. І що ця повітряна війна в Україні не є чимось особливим, і що військово-повітряні сили не відіграють якоїсь вирішальної ролі, і що все інше в цьому роді... ми всі це вже чули, десятки разів. І, поклавши руку на серце: навряд чи хтось із тих, хто служить у ПС ЗСУ чи ППО ВКС, сьогодні знає про "якусь стару, пошарпану книжку, видану в Москві у 1980 році"... Але: будьте певні, що інструктори, які навчають людей, які сьогодні керують ПС ЗСУ та ППО-частиною ВКС, 20 або близько того років тому знали про ці книги і навчали їх відповідно до них. Отже, вони навчили своїх студентів діяти так само.

У підсумку: основне мислення про "пробивання коридору крізь ворожі ІСПО" все ще домінує в цій грі.

Звісно, може здатися, що ПСУ не має достатньо винищувачів, щоб діяти таким чином. Якби вони спробували, то були б розірвані на шматки російськими МіГ-31 і Су-35, адже вони оснащені кращими ракетами класу "повітря-повітря", як ви думаєте?

Однак, ПСУ це робить. Просто вони роблять це іншими засобами. Зрештою, на дворі 2022, 2023 і 2024 роки, і не все має відбуватися так само, як у Північному В'єтнамі 1972 року. Інакше кажучи: так, "навіть" ПСУ спочатку намагається "пробити коридори крізь ворожі СРБ". Я намагався пояснити це досить детально в минулорічній статті "Святі, громи і блискавки", частина 4.

Дійсно, навіть російські Повітряно-космічні сили (ВКС) діють таким чином над Україною, починаючи з 24 лютого 2022 року. Наприклад: під час штурму МАП Антонова під Гостомелем пізно вранці того дня росіяни розгорнули величезну кількість засобів радіоелектронної боротьби і протирадіолокаційних ракет, щоб "пробити безпечний коридор" через українські системи ППО, приблизно вздовж Дніпра від кордону з Білоруссю аж до Києва. Лише після цього вони відправили свої вертольоти цим коридором (див. праву частину карти нижче).

"Проблема/проблеми":

1) не видно електронних засобів протидії. Тобто, їх ніхто не бачив.

2) російські вертольоти, що заходять, були зафіксовані на відео. Всі їх бачили. Але,

3) супроводжуючі Су-30, Су-34 і Су-35 не були зафіксовані. Їх ніхто не бачив.

Таким чином, люди роблять поспішний висновок, що це була операція "тільки вертольотів".

Це не так. Засоби радіоелектронної протидії, як завжди, були непомітні, а винищувачі-бомбардувальники летіли високо і "позаду" гелікоптерів, поза полем зору камер (та й погода була не особливо ясною: насправді було багато хмар, і тому високі літаки не були помітні з землі). Крім того, вони могли залишатися "позаду" гелікоптерів, оскільки їхні ракети Р-77 "повітря-повітря" та протирадіолокаційні ракети Х-31 мали достатню дальність, щоб діяти проти всього українського, що загрожувало гелікоптерам (наприклад, радіолокаційна станція ПСУ на МАП ім. Антонова була атакована Х-31..., а українські засоби ППО там були атаковані Су-25, Ка-52 та Мі-35).

Звісно, з того часу ми майже нічого не бачили. Насправді, краще було б сказати: ми бачили набагато менше доказів того, що росіяни (і українці) створюють такі безпечні коридори. "Кілька фотографій уламків Х-31, час від часу, тут і там".... Просто тому, що жодна зі сторін не прагне публікувати відео, які розкривають занадто багато про її тактику. Це не повинно означати, що такі операції не проводяться обома сторонами. Або що вони не проводяться за допомогою інших засобів. Такими, як AGM-88, ATACMS, ADM-141, Storm Shadows тощо, як, знову ж таки, пояснюється тут: «Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму».

Висновок напрошується сам собою: "Пробивання коридору крізь ворожі системи ППО" залишається фундаментальним принципом операцій проти ворожих систем ППО – причому з обох боків у війні в Україні.

Не дивно, що пояснення на кшталт "але стався технічний збій" або "ворог здійснив кібератаку на нашу протиповітряну оборону" і подібні... хо-хо-хо... Так, це цілком можливо. Але, оскільки кажуть, що ця війна триває трохи довше, ніж 1-2 дні (...хто взагалі може сказати..?): малоймовірно.

Чому?

У випадку з російським ударом по Києву 8 липня це очевидно принаймні з двох фактів:

1) днем раніше росіяни "протестували" створений ними коридор через українську ІСПО в районі Полтави. Просто пан, який описує наслідки, використовує іншу лексику і пояснює це інакше, ніж я. Крім того,

2) через день росіяни знову використали той самий коридор для нанесення ударів по цілях в районі Полтави. (... і, дуже ймовірно, росіяни повторювали навчання за тієї чи іншої нагоди і протягом останніх трьох-чотирьох днів – адже в таких випадках вони першими намагаються якомога довше експлуатувати можливості, що з'явилися).

Найголовніше: як пояснювалося в частині 3, росіяни бурять цей коридор не 1, 2, 3 дні, а вже 3-4 місяці.

А це, вибачте, одночасно

а) руйнує ідеї на кшталт "технічного збою" чи "кібератаки", як карткові будиночки, бо українці мали достатньо часу, щоб "щось зробити", та

б) виставляє українців некомпетентними у всіх цих сферах, бо вони цього не робили.

Враховуючи, що такі жорстко централізовані системи управління, як у Сирського чи Олещука, мають перевагу дуже швидкої реакції на великі кризи, я схиляюся до варіанту "ні".

...за винятком, звичайно, синдрому Мобуту, який досяг таких масштабів, що тим часом, повністю виводить з ладу значну частину ПСУ.

Вибір за вами.

Так чи інакше, зараз має бути очевидно (це очевидно... принаймні для горобців на моєму даху), що росіяни створили коридор в українських ІСПО, десь на полтавському напрямку, і у ПСУ немає рішення для цього під рукою.

Як я тоді позначаю цей коридор або ту чи іншу свою дилетантську карту: яка різниця?

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