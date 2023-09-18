Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер

У четвертій частині свого серіалу про те, як українцям вдається "пробивати непробивну російську ППО", Том Купер висуває кілька гіпотез, як це можна зробити методом дедукції. Дещо в його матеріалі подається "як мало би бути" щодо російської ППО, а не підтверджується якимись фактами.

Щоб завершити цю серію статей, дозвольте мені почати з питання, яким я закінчив частину 3: як ви "перемагаєте" С-400?

Для початку і для того, щоб всі могли зорієнтуватися, мапа з приблизною реконструкцією російської інтегрованої системи протиповітряної оборони для півдня Херсонської, півдня Запорізької областей і півночі Криму, яка була опублікована ще в серпні:

...і не забуваймо, що десь у липні чи серпні (вибачте, зараз не можу знайти дату) українці оприлюднили відео, на якому видно, як вони вразили кілька елементів російського ЗРК С-300, розгорнутого на півдні Херсонщини.

З усього цього можна зробити кілька висновків.

Перше – це те, які засоби протиповітряної оборони останнім часом розгорнула ВКС у Криму та на північний захід від нього. Ще до війни на півострові було чотири зенітно-ракетні дивізіони С-400. Вони включали близько 40 пускових установок С-400, щонайменше 12 пускових установок "Бук-М3", щонайменше 24 "Панцирі" і 12 пускових установок "Тор-М2". З того часу вони, безумовно, були збільшені. С-300 на півдні Херсонщини з'явилися нещодавно. Їх розгорнули для "посилення" оборони Криму та створення додаткового ешелону перед місцевими системами ППО.

Без сумніву, це було логічне і правильне рішення. Між іншим, воно ще більше розширило охоплення російських ЗРК у північно-західному напрямку: теоретично, це змусило Су-24 ППО випустити свої крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG з більшої дальності, що, своєю чергою, не дало їм змоги досягти Севастополя і цілей далі на схід. Приблизно так:

Однак, зрештою, ця ідея не спрацювала з кількох причин, через що я змушений продовжити зі своєрідним "попередженням": далі буде багато дедукції. За винятком того, що ті С-300 на півдні Херсонщини, які не підтверджуються "фактами". Це щось на кшталт "як би я це зробив".

***

Щось на кшталт "варіанту А" починається з наявності сучасної системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) або декількох систем РЕБ і їх розгортання, наприклад, у районі Херсона (міста).

Як описано в частині 3, радари ЗРК С-400 є дуже потужними і дуже універсальними. Ситуація стає ще складнішою, якщо врахувати додаткові радари, якими керують російські ЗРК "Бук", "Тор" і "Панцир" на півдні Херсона – всі вони об'єднані в єдину мережу російської системи РЛС. Отже, система РЕБ, про яку йдеться, має бути дуже потужною і дуже універсальною. Ось чому "кілька різних систем РЕБ" були б більш корисними: кожна з них виконувала б одну частину роботи, протидіючи різним російським радарам. Або ця одна система, або "всі вони разом" мають бути достатньо потужними, щоб мати ефект, приблизно такий, як показано на цій карті:

Іншими словами: "раптово" виникла велика прогалина в російському радіолокаційному і зенітно-ракетному покритті.

Наступним кроком буде комбінування різних видів озброєнь для "розширення і забезпечення" цієї прогалини – шляхом нанесення ударів по обраних російських системах ППО. Наприклад, комбінація з

Проти радарних ракет AGM-88 HARM, що випускаються ПСУ з МіГ-29 і Су-27, і

також GMLRS, що випускаються пусковими установками М142 і М270 ЗСУ, або

GBU-62 JDAM-ER, які розгортаються на Су-24 і Су-27 ПСУ.

Я не знаю напевно, і всі пов'язані з цим "новини", які ми бачили, – це, перш за все, відео українського удару по російському ЗРК С-300 на півдні Херсонщини, яке я зараз не можу знайти. Але якщо це сталося саме так, то наслідки виглядали приблизно так:

...і в результаті вийшов гарний, глибокий "коридор" через російську мережу ППО в цій частині України. Щось на кшталт цього:

Чому такий "коридор" важливий?

Тому що він "відкриває шлях" для Storm Shadows/SCALP-EG вглиб окупованих росіянами територій:

Тому що таким чином українці переконалися, що росіяни виявляють ракети, що наближаються, лише тоді, коли реагувати на них вже запізно: тобто, неможливо виявити, відстежити і націлити на них перехоплювачі і ЗРК ВКС. Тому що, коли росіяни запізнюються з виявленням ракет, що наближаються, всі 100-700 ракет С-400 в Криму, плюс всі інші сотні ракет інших розгорнутих там зенітно-ракетних комплексів – "безпорадні". Абсолютно марні.

...І це лише щось на кшталт "варіанту А". Існує також кілька альтернативних варіантів.

Варіант «Б» покладатиметься на використання хибних цілей ADM-160B MALD – які, як відомо/підтверджено, були доставлені в Україну і розгорнуті ПСУ для того, щоб змусити ЗРК всрф стріляти по порожніх ракетах своїми пусковими установками. Зайняти їх хибними цілями до такої міри, щоб вони залишилися без перезарядки. Тут слід мати на увазі, що маршрути як ADM-160B, так і Storm Shadow/SCALP-EG можуть бути заздалегідь запрограмовані. Іншими словами, їх можна прокладати навколо російських ЗРК. І найголовніше: можна спрямувати ADM-160B в одному напрямку, щоб відволікти російську ППО на них, а насправді завдати удару Storm Shadow/SCALP-EG з геть іншого напрямку.

Ось одна з ідей щодо цього: скажімо, розгортання ADM-160B для імітації ударів Storm Shadow/SCALP-EG по цілях в районі Новотроїцького, Мелітополя, або Армянська, або Джанкоя. Це може бути зроблено за допомогою відносно невеликої кількості (наприклад, 4) ADM-160B, випущених в один і той же момент часу (або, що більш реалістично, в межах декількох секунд один від одного).

...а потім пустити за ними Storm Shadow/SCALP-EG по тому ж або схожому маршруту, використовуючи той факт, що ADM-160B змусили росіян випустити по них багато ракет. На той час, коли Storm Shadows/SCALP-EG наближатимуться до своїх цілей, у росіян вже не залишиться ракет, щоб стріляти по них.

Звичайно, це не можна назвати достовірним. Дійсно, в цей момент часу будь-хто, хто розуміється на системах протиповітряної оборони (а особливо росіяни в цій ситуації), швидше за все, почне обговорювати електротехнічні і кінематичні характеристики систем, що розглядаються. Див: Storm Shadow рухається зі швидкістю 1100 км/год; Панцир-М може виявити його на відстані 50 км; це означає, що Панцир-М має стільки-то часу, щоб зреагувати, випустити стільки-то ракет... і, майже напевно, дійде висновку: ракета ніяк не може потрапити в лунку.

Насправді, це суміш бажаного з дійсним (наприклад, на озброєнні ВКС є лише кілька "Панцирів-М") в теорії. На практиці ситуація набагато складніша – і це також пояснює, чому ми бачимо, як "Панцирі" "стріляють, як божевільні, по Storm Shadow в одному напрямку, а потім їх зносить на Марс, коли вони наближаються з іншого боку, як на відео, з якого це все видно:

Тут я переходжу до "варіанту С": випуск двох (або більше?) потоків ADM-160B одночасно/приблизно в один і той же час, імітуючи "ще один удар Storm Shadow/SCALP-EG". Наприклад: один з потоків ADM-160B спрямувати на російський ЗРК С-300 на півдні Херсонщини, а інший – кудись іще:

росіяни не могли цього проігнорувати: вони б відправили свої МіГ-31 і Су-35, а також спрямували б усі свої ЗРК на включення радарів і відкриття вогню. Все з метою збити "кляті Storm Shadow "..., хоча насправді вони будуть випущені трохи пізніше за ADM-160, а потім наблизяться до своєї цілі за іншим маршрутом:

Ба більше, слід мати на увазі, що ADM-160B можуть імітувати не лише ракети типу Storm Shadow/SCALP-EG, але й бойові літаки. А ще їх можна "помножити" на використання БПЛА українського виробництва. Таким чином, можна використовувати комбінацію ракет і БПЛА для "гри" з російською ППО, перш ніж застосовувати справжні Storm Shadow/SCALP-EG, ось так (варіацій таких операцій може бути нескінченна кількість):

"Бонус": подумавши, що це будуть Storm Shadow/SCALP-EG, росіяни не тільки випустять багато ракет, намагаючись перехопити ADM-160B (і/або БПЛА), але й відвернуть увагу від маршруту, по якому насправді наближатимуться Storm Shadow/SCALP-EG.

Висновок: у поєднанні з малопомітною формою ракет типу Storm Shadow/SCALP-EG, і – дуже ймовірно – з операціями інших БПЛА, українці пригнічують російську ППО до такої міри, що їхні шанси фактично перехопити одну з Storm Shadow наближаються до нуля.

Саме тому ПСУ не лише вдалося серйозно пошкодити і таким чином "заблокувати" - принаймні на кілька тижнів – всі мости, що з'єднують Крим з материковою Україною, ще в липні і серпні, і хоча всі вони були добре захищені комбінацією С-400/"Буків"/"Торів" і "Панцирів". Звичайно, в цій грі є "кілька інших деталей", про деякі з яких я не відчуваю себе спроможним вільно говорити, але: це також суть того, як українцям вдалося подолати ще більш щільну протиповітряну оборону Севастополя і знищити два кораблі російського Чорноморського флоту в тамтешніх верфях.

Насамкінець, будь ласка, пам'ятайте, що протягом останнього місяця "або близько того" українська СБУ розпочала свій "стратегічний бомбардувальний наступ" на об'єкти на заході росії і аж до Москви. Це змусило ВКС передислокувати велику кількість ЗРК в цьому напрямку. Це, в свою чергу, означало, що у нього залишилося менше ЗРК для посилення оборони Криму.