Сербія не є учасником війни в Україні, попри продаж боєприпасів – Вучевич

Уряд Сербії не буде обмежувати продаж зброї західним країнам, навіть якщо її будуть відправляти в рамках військової допомоги Україні.

Проте, за словами очільника прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, Сербія не є воюючою стороною у війні в Україні.

Про це очільник сербського уряду заявив в інтерв'ю AFP.

"Це не є внеском Сербії до однієї з воюючих сторін. Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США... тому що це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна", – сказав Вучевич.