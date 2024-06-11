Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер

У тижневому огляді війни росії проти України Ендрю Таннер оцінює, як вплине зняття заборони на використання західної зброї для ударів по росії на харківський наступ росіян (який, втім, на його думку, вже захлинувся) та подальший перебіг війни. Він також дає зріз ситуації на фронтах України і вказує на зміни в тактиці повітряної війни росії проти України та як з ними боротися.

Запізнілий дозвіл на використання зброї НАТО для ударів по росії зруйнував останню надію путіна на перемогу в Україні. Залишається відкритим питання, чи дозволять йому Байден та інші лідери програти.

Це був цікавий тиждень у війні в Україні. Більшість партнерів України нарешті зрозуміли, що жорстоко і безглуздо змушувати Україну воювати в кайданах, коли Москва ніколи не вагатиметься використовувати будь-які інструменти і тактики, які, на її думку, принесуть навіть незначні перемоги.

Навіть адміністрація Байдена нарешті була змушена послабити обмеження на українські атаки через кордон із застосуванням зброї, наданої США, принаймні по Бєлгороду, із застосуванням зброї середньої дальності, такої як HIMARS і ЗРК Patriot. Тепер, коли Москва більше не може використовувати свою суверенну територію як безпечний притулок, потенціал для масштабного наступу на Харків і на фланги української оборони на Донбасі здувся, ймовірно, назавжди.

путіну зараз бракує життєздатного оперативного вирішення цього конфлікту, навіть якщо його війська все ще здатні досягти обмежених успіхів на тактичному рівні, закидаючи проблему живими людьми. Але вікно для цього закривається. Оборона України стає жорсткішою прямо пропорційно до кількості артилерійських боєприпасів, які вона отримує. Найгірший період снарядного голоду вже позаду, що робить нещодавню адаптацію орків до постійної загрози безпілотників функціонально застарілою. Чим більшим стає обладнання, тим легше завдати удару, який виведе з ладу якусь життєво важливу частину.

Тим часом розширені мобілізаційні зусилля України тільки но розпочалися. Вплив буде відчутний лише у вересні, і він значною мірою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені українські бригади, що відновлюються, протягом наступних трьох місяців. Але за наявності належного спорядження в достатній кількості українські війська можуть повторити успіхи осені 2022 року рівно через два роки.

Українська авіація також повільно набирає силу: перші F-16 прибудуть за кілька тижнів. На черзі винищувачі Gripen, які потенційно можуть з'явитися вже на початку 2025 року. Франція оголосила, що незабаром надасть Україні винищувачі Mirage 2000, які здатні замінити Су-24, кількість яких в Україні зменшується, в ролі ударних літаків дальнього радіусу дії. Чутки про таку можливість з'явилися ще минулого року, і, схоже, за лаштунками Франція вживає якихось значущих заходів.

Забавно, що саме французи нарешті називають слова путіна блефом, у той час як США залишаються домівкою для провідних мавп, які більше схожі на лідерів Віші, що підписали угоду з нацистами. Сьогодні адміністрація Байдена відіграє роль, яку Франція відігравала у 1930-х роках, на превеликий сором для Америки. Так само, як Польщу було зраджено і залишено наодинці боротися з нацистами та радянською владою, так і Україну ледь не продали путіну у 2022 році покоління лідерів, які використовують його погрози ядерною війною, щоб довести, що США повинні змусити Україну визнати жорстоку поразку, яку потягне за собою втрата суверенної території на користь зловмисної імперії. На щастя, завоювати країну зараз навіть важче, ніж вісім десятиліть тому, завдяки демократизації війни, чого чомусь не розуміють офіційні особи у Вашингтоні та Москві.

Для Байдена це вже було досить багато – з'явитися на святкуванні Дня висадки і пов'язати боротьбу України за свободу з боротьбою проти нацистів, коли він знову і знову неспроможний керувати так, як повинен був би. Я не знаю, хто в його адміністрації вирішив, що це буде гарна картинка, коли він шкандибає, тримаючись за дружину, щоб не впасти, а Макрон і його дружина йдуть поруч, як молода пара, що супроводжує дідуся і бабусю на їхній щоденній прогулянці. Я не дивлюся телевізійні новини, але іноді переглядаю ролики на таких сайтах, як AP, і щоразу, коли бачу або чую Байдена, мене пересмикує.

Ця картинка, а також деякі справді безглузді коментарі в нещодавньому матеріалі TIME влучно демонструють, чому найкраще, що Байден може зробити для України (і для своєї країни) – це піти у відставку зараз. Цей імператор не має одягу, і помітно, що Франція витісняє Америку з ролі найактивнішого захисника Європи. Хоча жодному політику не можна довіряти повністю, Макрон, принаймні, як здається, має уявлення про те, що таке влада і як вона використовується. Говоріть що завгодно про Камалу Харріс, але я сумніваюся, що вона була б гіршою за Байдена. Можливо, їй вистачить смирення, щоб виявитися значно кращою. Щодо Харріс я упереджений, оскільки вона і моя дружина навчалися в одній юридичній школі (в різний час), а її батьки отримали освіту в Берклі.

У будь-якому випадку, після висвітлення подій на фронтах минулого тижня я напишу трохи про те, що таке бойова міць у системному сенсі і як вона генерується. Останній розділ містить більш критичні коментарі щодо адміністрації Байдена, оскільки це, на жаль, необхідно, незважаючи на позитивний крок, який полягає в тому, що Україна нарешті отримала можливість захищати себе... здебільшого.

Тижневий огляд з фронтів. Україна незабаром матиме можливість наносити удари там, де Москва найслабша

Цього тижня Москва продовжувала вести бойові дії на кількох фронтах, майже не зменшуючи кровопролиття. Орки все ще помітно втрачають до 9 тисяч бійців щотижня, і навіть путін визнає, що його війська несуть 20 тисяч втрат щомісяця. Ймовірно, це лише ті цифри, про які він чує, оскільки офіцери орків приховують втрати, де тільки можливо, особливо серед одноразових солдатів, які ведуть більшість штурмів.

Українські оцінки втрат серед наземного особового складу були дуже точними протягом всієї цієї війни, оскільки більшість заяв підтверджуються відеозаписами. Винятком є втрати авіації, які Україна завищує втричі, що є історичною нормою для оцінки втрат авіації. Наразі, якщо припустити, що 30-тисячний навчальний потенціал путінської імперії залишається незмінним, операції орків потребують більше людей, ніж Москва може надати, що призведе до довготривалої деградації бойової потужності вздовж фронту.

Для того, щоб кадрова система вийшла з ладу, потрібен час, але рано чи пізно це станеться. Навіть укомплектування досвідченими військовими недостатньо, коли для компенсації великих втрат навіть колишні елітні повітряно-десантні підрозділи ВДВ кидають на нерозумні штурми. Колапс проявляється спочатку як нездатність досягти прогресу навіть там, де зусилля сконцентровані, а потім окремі підрозділи розпадаються під впливом стресу. Якщо не бути дуже обережним, наслідки незабаром стають каскадними.

Я не бачу розвалу цілого фронту, як це сталося на Харківщині у 2022 році, але навіть поразка однієї бригади, полку чи кількох у дивізії може у критичний момент пробити діру в лінії фронту. Одне з головних завдань України – налаштуватися на створення і використання подібних ситуацій в декількох точках на одному або декількох фронтах цієї осені.

Україна не може чекати 2025 чи 2026 року, бо немає жодних гарантій, що Москва не вигадає якусь інновацію або не отримає розширену китайську підтримку. Швидкість – це життя на війні, тому що можливості, які мають значення, зазвичай швидкоплинні – орки добре знають, що їхня позиція слабка, саме тому путін продовжує наступати, незважаючи на поганий обмінний коефіцієнт і тривалу деградацію власної влади.

Що стосується фронтів, то в цілому Москва, схоже, розуміє, що найкраще, на що вона може розраховувати на будь-якому полі бою, – це розтягнути українські сили настільки, щоб вони не змогли відповісти на кожен прорив росіян. Короткі удари до 5 км за кілька днів – це все, на що може розраховувати Москва, за якими слідує тривалий період утримання нових позицій і розширення контролю над флангами. Додайте два-три таких удари протягом місяця, і орки можуть витіснити Україну з одного-двох міст, але не більше.

Єдиний варіант, який залишається Москві – бити скрізь і сподіватися, що до осені Україна буде надто виснажена, щоб почати серйозні контратаки. По суті, це спроба імітувати сипучі піски, використовуючи паніку і дезорганізацію серед будь-якого українського підрозділу, яким погано керують або якому не вистачає ресурсів, щоб повільно втягнути українські резерви в м'ясорубку. Мета – завдати якомога більше болю в спробі грубої сили спричинити системний колапс.

Оборона є природною відповіддю на подібні речі – терпляча оборона, яка обмінює територію на кров. Але такий підхід може наблизити Україну до перемоги лише в поєднанні з наступальними діями на логістично ізольованих фронтах. Московська військова машина потребує величезної кількості енергії, щоб підтримувати пропускну здатність поставок, яких вимагає її неефективна військова машина, що обмежує щільність сил, яку вона може підтримувати на будь-якому фронті.

Ось чому отримання Україною значної кількості систем ATACMS і неминуче прибуття F-16 і більшої кількості систем ППО дальнього радіусу дії є настільки важливими: вони ще більше зменшать ефективну бойову міць, яку Москва може застосувати в будь-якому місці. Україна незабаром матиме можливість наносити удари там, де Москва найслабша; ці удари будуть постійно посилюватися, так само, як і напади України на Крим.

Що стосується безпосередньо фронтів, то тут мало що можна повідомити. Харківський наступ повністю зупинився, хоча Україна занепокоєна тим, що Москва може розпочати другий раунд атак. Москва, схоже, хоче форсувати річку Вовча на захід від Вовчанська, але поки що українські війська з 82-ї десантно-штурмової, 36-ї бригад морської піхоти, 71-ї єгерської, 57-ї моторизованої та кількох бригад Національної гвардії і територіальної оборони, що воюють у цьому районі, тримаються непохитно.

Харківщина – погляд на північ станом на 6 червня 2024 року. Орієнтовне розташування підрозділів (71-а єгерська бригада, є дуже приблизним, виходячи з рельєфу місцевості) і потенційна вісь наступу/контратаки. Москва також може захотіти об'єднати ці два вторгнення, хоча зараз це дещо безглуздо.

Трохи західніше, на дорозі до Липців, 42-га мехбригада, 93-тя штурмова і пов'язані з ними частини Нацгвардії, очевидно, змусили Москву повністю перейти до оборони. Загалом, зважаючи на те, що українські HIMARS знищують цілі по той бік кордону, залишається можливим локальний контрнаступ, який відкине орків назад через кордон. Слід зазначити, що один або кілька батальйонів "Cвобода росії" діють у Вовчанську, і вони потенційно можуть бути використані для встановлення постійного плацдарму в Бєлгороді. Українські підрозділи не можуть перетнути міжнародний кордон, але що б ці вільні росіяни не вирішили зробити для повернення своєї країни, яким би неможливим це не здавалося зараз, світ повинен підтримати їх.

Москві слід дати відчути смак власних ліків: якщо прикордонне село чи острів можна переконати проголосувати за приєднання до Фінляндії, Казахстану чи Японії, вони повинні мати підтримку решти світу. Це деколонізація та контр-імперіалізм у дії. Якщо кордони нічого не значать, тоді панують ігри за владу, як у феодальні часи. Ресурси витрачаються даремно, люди гинуть, і майже всім стає гірше. Ось чому післявоєнний порядок був побудований в першу чергу, і хай будуть прокляті всі боги, які дозволили йому розвалитися!

Далі на південь наступ орків на Часів Яр досягнув певних успіхів, повільно просуваючись до каналу, який формує основну лінію оборони України в цьому районі. Віддалений бастіон району Каналу нарешті оточений з трьох боків, і з урахуванням того, що вцілілі бетонні конструкції щодня потрапляють під удари планерних бомб, відступ України незабаром здається неминучим. Тоді орки заселять руїни під постійним вогнем з решти міста на заході. Одна атака росіян чи то загубилася, чи то була дуже амбіційною: бронетранспортер перетнув канал на північ від Часового Яру, щоб висадити піхотну групу. Для них це не закінчилося добре. Україна була витіснена зі зруйнованої Кліщіївки на південь, але все ще утримує висоти на захід від нього. Приблизна ситуація в Часовому Яру, червень 2024 року. Схоже, що мета орків змінюється з захоплення всього міста на його обхід на південь. За нинішніх темпів просування це навряд чи станеться раніше середини літа. Важко бути впевненим, які саме підрозділи діють тут у будь-який момент часу, оскільки Україна проводить ротацію багатьох окремих батальйонів і гвардійських формувань у цьому секторі. Ukraine Control Map робить хорошу роботу з відстеження підрозділів.

На Авдіївському фронті орки намагаються просунутися на захід до Вовчої (саме до цієї Вовчої, а не до іншої на півночі). Як і очікувалося, Україна повільно відступає, в той час як Москва просувається на височини, завдаючи шкоди, використовуючи високий західний берег Вовчої для створення ще більш міцної оборонної лінії. Московські війська намагаються прорватися і з Очеретиного, але безуспішно. Трохи південніше орки все ще намагаються взяти Красногорівку, де нещодавно з'явилася 47-ма механізована бригада, яка провела контратаку на фланг наступу орків і допомогла сповільнити їхнє просування в саме місто.

Сіверська дуга також відбиває інтенсивні атаки, тоді як південніше, на Вугледарському фронті, за повідомленнями, незабаром стане набагато важче. Схоже, що Україна, швидше за все, буде змушена дещо відступити в колишньому секторі, але якщо вона проведе ротацію однієї-двох свіжих бригад, просування Москви може бути зупинене на корені.

Повітряна адаптація росії. Україні потрібно більше батарей ППО

Оскільки фронт зайшов у глухий кут, незважаючи на постійну перевагу Москви в артилерійських пострілах (5:1), стратегічні бомбардування, які ведуть обидві сторони, продовжують завдавати шкоди. Сили путіна нарешті прийняли щось схоже на раціональну стратегію, використовуючи велику кількість безпілотників "Шахед" протягом тижня для картографування і зондування української протиповітряної оборони перед тим, як завдати одного комплексного удару ракетами різних типів з різних напрямків по одному-двох важливих об'єктах, переважно електростанціях в місцях, не захищених системами Patriot або Aster, що досить багато, оскільки Україна все ще має лише чотири або п'ять таких систем, і, можливо, вісім отримає протягом наступних декількох тижнів. Потрібно щонайменше тринадцять, в ідеалі – близько двадцяти п'яти. Системи існують, але всі в Європі чіпляються за свої, поводячись так, ніби кілька російських ракет, які Москва може виділити для них у будь-якій війні, – це все одно, що десант орків, що висадився в столиці.

Як довели захисники Києва, це не смертельний удар. Подивіться, що пережили харків'яни за двадцять сім місяців, і це ще не кінець! Бомбардування жахливо переносити, але це лише ще одне звірство в довгому ланцюгу багатьох, якщо вони не влучають точно в потрібні цілі в потрібний час.

Поки що нещодавня ракетна тактика росії виявилася дещо ефективнішою, ніж масові ракетні нальоти в минулому, однак Україна має справу з нестачею ракет ППО і вже рухається до децентралізації виробництва енергії в очікуванні того, що путін піде цим шляхом, обмежуючи їхній довгостроковий вплив. Те, що Москві не вдалося зруйнувати енергосистему України взимку 2022-2023 років, дало Києву та його партнерам час на адаптацію, і хоча темпи завжди надто повільні, повний колапс енергосистеми залишається малоймовірним.

Якби партнери України поквапилися з поставкою ще півдюжини комплексів Patriot, ситуація була б значно кращою, а прибуття літаків AWACS ще більше обмежить успіхи Москви – хоча Україні знадобиться більше двох. Ідеально підійшли б американські E2 Hawkeyes і, наскільки я пам'ятаю, у Франції вони є.

Стратегічна ударна кампанія України. Повільно, але впевнено Україна підриває життєво важливі системи противника

Стратегічна кампанія України на цьому етапі є більш комплексною і зосереджена на більш життєво важливих цілях, що мають безпосередній вплив на операції орків. Паливні склади та нафтопереробні заводи є ключовими, так само як і логістичні вузли, такі як пороми та мости. Послідовне знищення систем протиповітряної оборони С-400 і С-300 також має важливе значення; повільно, але впевнено Україна підриває життєво важливі системи противника, роблячи їх менш ефективними і змушуючи Москву розпорошувати свої оборонні зусилля. Аеродроми також є смачними цілями, особливо на окупованих територіях, де HIMARS тепер може завдати удару в будь-якій точці за лічені хвилини. Дрони дальнього радіусу дії, які вже давно є проблемою для України, починають все частіше з'являтися в небі над орками.

Використання географії проти путіна має вирішальне значення для перемоги над ним. Він по-своєму грає в подібну гру, нещодавно погрожуючи розмістити ракети по всьому світу і відправивши кілька кораблів на Кубу, щоб підтримати свою точку зору. Звичайно, це смішні зусилля, оскільки вся морська гілка військових сил орків припинить своє існування приблизно через сім днів після того, як ВМС США отримають наказ про її ліквідацію. Якщо будуть використані підводні човни, Москва може навіть не знати напевно або не мати можливості переконливо довести, що насправді сталося.

Але оскільки Байден виключив Третю світову війну і фактично визначив її як будь-яку пряму конфронтацію між США і рашистськими силами, то, говорячи мовою покеру, путін більш-менш здатний бачити руку Байдена. Партійці, які вирішили захищати Байдена через свою ненависть до Трампа, загнали себе в жахливий кут. Єдиний спосіб вирватися з нього – забезпечити, щоб Україна нарешті змогла виставити достатню бойову силу, щоб відвоювати свої землі, яким би не був результат виборів у листопаді.

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