F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер

У черговому огляді війни росії проти України Ендрю Таннер зосередився на можливій зміні парадигми повітряної війни з появою F-16 в українському небі. Він набагато оптимістичніший за Тома Купера щодо можливого використання цих винищувачів Україною проти рашистів, і вважає, що F-16 зможуть не тільки протидіяти ворожим літакам безпосередньо, але й за підтримки радарів Patriot робитимуть це ефективніше. Окрім того, вони зможуть працювати як протиповітряна оборона та бомбардувальники, наприклад, для ударів по залишках Чорноморського флоту рф.

За лічені тижні українські військово-повітряні сили отримають свої перші по-справжньому сучасні бойові літаки. Часи безперешкодних бомбардувань з планерів-орків нарешті добігають кінця.

Протягом останнього тижня літня кампанія москви переважно була в глухому куті. Просунувшись трохи більше, ніж на пару лісосмуг або вулиць на будь-якому з фронтів. І це не через брак зусиль, адже за останній тиждень було вбито чи поранено ще 8 000-10 000 орків, в середньому близько 1200 за день.

Хоча в англомовній пресі ви не почуєте цієї історії. Більшість американських ЗМІ зайняті поширенням бажаного для адміністрації Байдена меседжу про те, що Україна вже врятована, а продовження бойових дій є надто ризикованим, оскільки москва може піти на ескалацію.

До України ставляться так само, як і до багатьох жертв домашнього насильства: як до тимчасового об'єкта суспільного співчуття, який врешті-решт звинувачують у тому, що він вимагає постійної уваги та підтримки від усіх і кожного. Як і майже кожен чоловік, який намагається ізолювати свою жертву від зовнішньої підтримки, путін використовує цю огидну тенденцію західних лідерів у викривлених співзалежних відносинах, що робить Україну відповідальною за власні страждання.

Проте повільно і болісно країни, які розуміють сувору правду про злоякісну імперію путіна, змушують таких лідерів, як Шольц і Байден, прийняти реальність. Якби тільки тисячі українців не загинули, щоб довести, що так багато зручних елітарних ілюзій про російську владу є такими, якими вони є насправді!

За останні два з половиною роки було перетнуто стільки червоних ліній, що просто смішно озиратися назад і думати, що люди коли-небудь сприймали всерйоз якісь грандіозні заяви Байдена чи путіна. Маленький брудний секрет світової системи полягає в тому, що ніхто її не контролює – зараз формується не однополярний і навіть не багатополярний світовий порядок, а неполярний. Це буде не анархія, а світ, в якому настільки складно здійснювати прямий контроль над населенням, що сама ідея Великої держави або імперії в класичному розумінні є явно смішною.

Щоб уникнути такої долі, необхідно дотримуватися певних базових принципів, чого б це не коштувало. Фізична цілісність України, а також право НАТО розгортати війська де завгодно на дружній території без втручання москви є фундаментальними питаннями сьогодення. Якщо путіну дозволять втрутитись, він переможе. Незалежно від того, які погрози чи блефи він видає, їх потрібно ігнорувати, поки москва не відступить, тому що поведінка режиму демонструє щире бажання знищити Північноатлантичний альянс.

Після встановлення жорстких стандартів наступні кроки союзників України очевидні. Вони повинні якнайшвидше і всебічно посилити її боєздатність, щоб Київ міг наносити удари так само ефективно, як і блокувати їх.

Огляд тижня. Багато дій, але мало видимого результату

Чого б москва не сподівалася досягти на Харківському фронті три тижні тому, без нового масованого перекидання військ нинішні наступи на Липці та Вовчанськ не є життєздатними.

Українські джерела навіть говорять про можливість проведення великих контрнаступів, щоб відкинути орків назад через кордон. 82-га десантно-штурмова бригада веде бої на північному березі Вовчої у Вовчанську, в той час як спроби росіян форсувати річку з обох флангів зазнають невдачі.

Тепер, коли США частково скасували заборону на використання американських боєприпасів по території росії, принаймні для пускових установок HIMARS на Харківському фронті, ключова перевага орків може зникнути. Як і будь-яке інше російське формування, що діє в Україні, їхні командні та логістичні вузли повинні знаходитися щонайменше за 60 км від лінії фронту, 80 км, якщо вони будуть мудрими. московські ЗРК С-400 і С-300 в цьому районі також повинні бути трохи відсунуті назад, щоб дати українським F-16 більше простору для дихання, коли вони прибудуть на місце. Удари ATACMS все ще заборонені, що дратує, враховуючи, наскільки ефективними вони виявилися проти систем ППО, але HIMARS – це хоча б щось.

Огляд Харківського фронту з акцентом на північному крилі. З'явилися елементи щонайменше шести стандартних українських бригад – можливо, ще пара в резерві, разом із такою ж кількістю формувань Національної гвардії та тероборони. Угруповання орків навколо Грайворона поки що недостатньо сильні, щоб прорвати кордон. І тепер HIMARS може дістатися до них.

Українські лідери попереджають про можливе розширення Харківського фронту на захід, а також про формування рашистського угруповання, яке незабаром може завдати удару в напрямку Харкова або Сум. Я очікую, що якщо це угруповання таки вступить у бій, то воно намагатиметься розширити буферну зону, а не глибоко проникнути вглиб країни.

Загалом, москва, схоже, відреагувала на провал свого "раптового" наступу на Харківщині, перейшовши до простої інтенсифікації атак на всіх можливих фронтах. Змусити Україну розтягнути свої сили, щоб забезпечити невеликі тактичні просування в багатьох точках – це все, що росія здатна зробити зараз. Ця стратегія нагадує те, що імперська Німеччина спробувала у Франції 1918 року, здійснивши серію наступальних операцій, які зазнали невдачі і знекровили виснажені німецькі сили. Берлін намагався завдати удару до того, як великі американські підкріплення зможуть посилити позиції французів і британців; в результаті він став вразливим для фінального наступу союзників пізніше того ж року. путін також хотів діяти до того, як прибуде нова допомога.

Минулого тижня найгарячішою ділянкою знову стала частина Донбасу між Часовим Яром та Авдіївкою. На мою думку, плани москви полягають у тому, щоб за допомогою низки тактичних операцій змусити Україну відступити по одному невеликому шматочку фронту за один раз.

План літньої кампанії путіна – простий, повторюваний, спрямований на те, щоб тримати Україну якомога далі від "жовтої лінії", яка призначена для підтримки його сил на Азовському узбережжі. Волноваха – одне з тих міст, які через шість-дванадцять місяців, ймовірно, стануть головною українською ціллю, що пояснює зусилля москви витіснити Україну з Вугледара.

Це досить проста стратегія, яка покладається на те, що в України закінчуються сили, і вона сліпо бореться за утримання лінії фронту на кожному кроці, замість того, щоб дозволити москві потрапити в низку пасток. Це пояснює, чому росія продовжує наступати в тих місцях, де вона завжди втрачає війська, не досягаючи значних успіхів протягом тижнів або навіть місяців, а також є відвертою дурістю.

У Роботиному результат такої гри очевидний: москві нарешті вдалося розташувати війська в руїнах, не втративши всіх під час місцевих українських контратак. Подібний стиль постійного тиску дозволив росіянам увійти до кількох сіл, які Україна звільнила в долині Мокрі Яли торік. Це також призвело до того, що орки захопили плацдарм у Красногорівці, на південь від Авдіївки, який Україна, схоже, настільки рішуче намагається стримати, що перекинула 47-му механізовану бригаду з Авдіївки для прикриття цього сектору.

Україна та імперія путіна продовжують обмінюватися дальніми ударами. У будь-якому випадку, українські бомбардування продовжують залишатися більш хірургічними та ефективними, ніж московські чи ізраїльські. Дорогоцінний міст путіна, можливо, більше не є важливою військовою ціллю, оскільки Україна повідомила, що попередні атаки зробили його непридатним для проїзду важких залізничних вагонів.

Інші українські безпілотники цього тижня націлилися на частину мережі радарів системи ПРО, яку москва використовує для спостереження за майбутніми ядерними атаками – ударами, які неабияк налякали Байдена і компанію. Відколи почалося тотальне вторгнення путіна і ризик ядерної конфронтації між НАТО і росією став дуже реальним, США пішли на безпрецедентний крок – підняли на поверхню в Індійському океані підводні човни з балістичними ракетами, які зазвичай заховані глибоко під водою. Це стало сигналом москві, що в разі ядерної війни вона не може сподіватися на успішне роззброєння Сполучених Штатів за допомогою першого удару або нанесення достатньої шкоди, щоб пережити американську відплату цілою і неушкодженою. Ось як іноді працює стримування.

Тепер москва раптово втратила здатність виявляти ракети, що летять саме з цього напрямку. Навіть у мене була коротка мить, коли я побачив новини і подумав: "Якого біса, Буданов?", перш ніж зрозумів безжальну, але тверду логіку, що стоїть за цим кроком.

Нещодавно було підтверджено, що Україна дійсно використала ракети Patriot, щоб збити п'ять літаків над Брянською областю росії під час грандіозного авіанальоту рік тому, і адміністрація Байдена була розлючена, навіть погрожуючи припинити постачання Patriot. Зрештою, частини американських ракет Patriot впали на домашню територію росіян, що путін раніше оголосив червоною лінією, яка вимагає відплати.

Цією останньою атакою Україна прямо вказала на те, що вона перетинає передбачувані путіним ядерні червоні лінії майже кожного дня. І нічого не відбувається; москва не дозволяє ядерним ракетам полетіти, як погрожує Мєдвєдєв. Байдену теж неявно погрожують. Можливо, саме тому він зняв заборону на стрільбу певними видами озброєнь по росії – хоча і не ATACMS.

Ще один нещодавній український удар ще більше ілюструє, чому Україні потрібна повна ліцензія на використання будь-якої зброї, яку вона має, де їй заманеться, зокрема по авіабазах, складах і місцях зосередження військ в глибині росії. Приблизно за 65 км за лінією фронту на Донбасі, якраз за межами досяжності HIMARS, Україна нещодавно накрила ударом ЗРК С-400/С-300 дальнього радіусу дії. Це схоже на те, як сусідський кіт перемагає найзлішого місцевого сторожового пса, принаймні одна ракета з касетною боєголовкою пройшла повз кілька перехоплювачів і знищила більшу частину батареї вартістю мільярд доларів.

Ракетна установка HIMARS або M270 може замінити свій звичайний боєзаряд на дві ракети ATACMS з касетними боєголовками з радіусом дії понад 160 км. Навіть якщо пускові установки не наближатимуться до лінії фронту ближче, ніж на 25 км, щоб уникнути російської артилерії, вони все одно зможуть нейтралізувати будь-яку батарею ППО дальнього радіусу дії, здатну збивати українські літаки, що діють над дружньою територією. HIMARS відсуває системи ППО на 65 км, а ATACMS – майже на 150 км, що робить навіть перехоплення С-400 над українським повітряним простором дуже складним. Це відкриває двері для F-16, які здатні діяти досить близько, щоб вражати російські літаки, що несуть планерні бомби, і навіть шість таких винищувачів можуть мати значення.

Що дадуть Україні F-16. Та ще якби до цього Україна отримала б Gripen

Сучасні бойові літаки найкраще розглядати як літаючі швейцарські ножі. Це платформи, які можуть нести ракети та інше озброєння, здатні вирішувати безліч проблем. Однак члени їхніх екіпажів – це висококваліфіковані професіонали, яких не можна швидко замінити. Екіпіровані літаки рідко бувають швидшими або маневренішими за ракету, призначену для їх знищення.

Щоб впоратися з літаками, потрібні ракети класу "земля-повітря" (ЗРК). Більші і дорожчі мають більшу дальність дії, у випадку з російським С-400 до 400 км – в теорії.

Але ракети мають максимальну дальність польоту, максимальну ефективну дальність, зону ураження і мінімальну дальність стрільби. Другий і третій пункти є найбільш актуальними, оскільки російські ЗРК рідко влучають на відстані понад 200 км, якщо їх не підтримують повітряні радари, які Україна знищує та обмежує. Ракети HIMARS є природною протидією великим системам протиповітряної оборони, яким доводиться налаштовуватися на вогонь, роблячи їх видимими для безпілотників, що можуть бути поблизу. Хоча Україна не наближає HIMARS до фронту ближче, ніж на 25 км, щоб уникнути загрози російської ствольної артилерії, це все одно дозволяє їм стріляти на відстані близько 60 км за лінією фронту.

Проте С-400, що безпечно знаходиться за 80 км позаду фронту, становить серйозну небезпеку для будь-якого українського літака, що наближається до нього на відстань 100-150 км, навіть якщо він оснащений глушниками. Аналогічно, українські Patriot можуть вести вогонь на 160 км із зоною ураження близько 110 км, а це означає, що рухома пускова установка в 50 км позаду фронту може легко перехоплювати "Су", що летять на великій висоті – принаймні допоки їхня дальність не збільшиться з 60 км до 90 км. Але як тільки Україна нарешті отримає ще три або чотири ЗРК Patriot – Німеччина нещодавно оголосила, що надішле ще один – російські літаки опиняться під загрозою щоразу, коли вони намагатимуться запропонувати близьку повітряну підтримку.

Всі ЗРК мають одну і ту ж основну проблему: обмежену кількість порівняно з простором, який вони мають прикривати. І ЗРК, звісно, вразливі до ударів тактичних балістичних ракет, якщо вони затримуються на одному місці надто довго, що стосується як С-400, так і Patriot.

Ще однією проблемою ЗРК є те, що без підтримки повітряних радарів їм важко відстежувати літаки, що летять дуже низько над землею. Однак це тільки на руку авіаторам в тилу ворога, тому що обидві сторони широко застосовують ЗРК середньої дальності, такі як "Бук", Iris-Т і наземні ЗРК AMRAAM, що використовуються в системі NASAMS. Вони можуть стріляти до самого горизонту, а це означає, що наближення до лінії фронту ближче ніж на 10 км є майже самогубством для екіпажу літака. Саме тому обидві сторони використовують літаки Су-25 як повітряні ракетні установки, які з'являються позаду фронту, щоб відкрити вогонь, перш ніж втекти.

F-16 та інші сучасні літаки стандарту НАТО мають кілька козирів у рукавах, яких, однак, бракує українським старішим "фланкерам" і "фулкрумам". І хоча вони не в змозі вибороти контроль над небом, навіть якщо Україна отримає хоча б кілька таких літаків, їхня присутність буде відчутна.

Перша причина – електронна війна. Після того, як москва втратила значну кількість чутливого обладнання за останні два з половиною роки, можна з упевненістю сказати, що технічні характеристики радарів, які використовуються літаками і ракетами орків, добре відомі. Жоден F-16 не підніметься в повітря без однієї або декількох блоків РЕБ. Наскільки ефективно вони будуть відбивати російські радари – невідомо. І після кількох тижнів глушіння орки почнуть випробовувати альтернативи, які зменшать вплив, поки Україна не адаптується.

Але разом зі складною системою РЕБ, F-16 можуть мати на озброєнні вражаючий арсенал автономного озброєння, що дозволяє винищувачам завдавати шкоди далеко за лінією фронту. Можливо, ще важливішою є їхня здатність інтегруватись з іншими дружніми системами, такими як Patriot, що дозволяє ракетам AMRAAM, випущеним F-16, отримувати дані наведення з іншого джерела. F-16 не потрібно вмикати власний радар і видавати своє точне місцезнаходження.

По суті, F-16 може діяти як літаючі високошвидкісні пускові установки Patriot, принаймні різновиду PAC-2, призначеного для збивання реактивних літаків, на відміну від PAC-3, який справляється з балістичними загрозами. Не такі вразливі до контратаки через свою швидкість, F-16 можуть відновити значну частину здатності України перехоплювати російські бомбардувальники, яку вона втратила, коли їй довелося бути обережнішою з відправкою рухомих систем Patriot близько до фронту. Якщо припустити, що Україна отримає принаймні кілька сотень ракет AIM-120D з максимальною дальністю польоту 160 км, це дозволить українським F-16 збивати російські планерні бомбардувальники з відстані до 70 км за лінією фронту.

Щодня орки скидають близько 100 планерних бомб на ймовірні українські позиції, причому кожен літак несе від двох до чотирьох бомб. В середньому москва щодня відправляє близько трьох десятків літаків для бомбардування України, найчастіше це пара бомбардувальників Су-34 під прикриттям винищувача Су-35, озброєних ракетами класу "повітря-повітря" (КР) і протирадіолокаційними ракетами (ПЗРК) великої дальності. Це означає, що один із таких рейсів прибуває на лінію фронту кожні півтори години.

На щастя для України, щоб максимізувати дальність дії своєї зброї і тим самим мінімізувати ризик втрати своїх літаків, орки літають на великій висоті. Це означає, що наземні радари помічають їх за кілька сотень кілометрів, по той бік російського кордону. Якщо літак летить зі швидкістю 1500 км/год і його помічають за 150 км від точки запуску, за 90 км від лінії фронту, це дає Україні близько шести хвилин на відповідь – ледь достатньо часу, щоб пересувна пускова установка Patriot налаштувалася і відкрила вогонь, але достатньо, щоб пара літаків біля Дніпра кинулася на повному форсажі в атаку. Карта, наведена нижче, захаращена, але в якості схематичного зображення вона робить свою справу:

Схема основних бойових схем F-16. Кільце дальності 200 км демонструє максимальну ефективну дальність польоту С-400 (ймовірно), а кільце дальності 90 км – максимальну ефективну дальність польоту новітніх планерних бомб. Червона пунктирна лінія оцінює ефективну дальність дії С-400 за наявності перешкод. Також позначена траєкторія польоту F-16, які можуть атакувати Чорноморський флот, якщо вони отримають відповідні ракети для виконання завдання. Маленькі сині позначки в напрямку до центру країни представляють аеродроми.

Оскільки москва прочісуватиме територію України за допомогою супутників, безпілотників і шпигунів, щоб знайти українські F-16, як тільки вони прибудуть, можна з упевненістю сказати, що українські ВПС зроблять все можливе, щоб утримувати якомога більше літаків у повітрі в певний час і приземлятися лише далеко від кордону. Навіть якщо до кінця червня Україна матиме на озброєнні лише шість F-16, вона зможе майже постійно тримати два винищувачі в точці, звідки вони можуть вилетіти на перехоплення будь-якої атаки з використанням планерних бомб на достатній відстані, щоб завдати удару до того, як виникне проблема з паливом.

Якщо припустити, що кожен літак вилітає чотири рази на день і кожен пілот виконує дві місії тривалістю до двох годин, це означає, що впродовж десятка годин два винищувачі, які перебувають достатньо далеко, щоб їх не відстежували радари орків, можуть випустити чотири AIM-120D по групі з трьох "Су".

москва тимчасово відмовилася від операцій з використанням планерних бомб і зробила їх більш складними для прогнозування після того, як на початку цього року втратила по одній "Сушці" на день протягом майже двох тижнів. Якщо Україна почне збивати два або три літаки протягом хоча б тижня, росія буде змушена згорнути операції до тих пір, поки не буде знайдено рішення. У неї просто не вистачить ані Су-34, ані пілотів, щоб витримати такі високі темпи втрат.

Безумовно, це небезпечна стратегія. Вона вимагає, щоб українські F-16 були здатні вижити в польоті на відстані до ста кілометрів в технічній небезпечній зоні С-400. Це стане можливим лише в тому випадку, якщо ECП буде на висоті або Україна зможе відсунути ЗРК дальнього радіусу дії противника ще далі від фронту. Це може статися завдяки ATACMS по окупованій частині України, але не вздовж кордону з Бєлгородською областю. Незважаючи на це, загроза пересувних пускових установок є досить реальною, тому ЕСП просто зобов'язана бути ефективною.

Один із способів зменшити ризик – це змусити F-16 розігнатися до максимальної швидкості в крутому пікіруванні, щойно вони отримають наказ про відкриття вогню. Вони притискатимуться до землі, щоб сховатися в радіолокаційних перешкодах, а потім увімкнуть свої глушилки, як тільки ворожі радари їх засічуть, що буде зрозуміло завдяки їхньому приймачу попередження про загрозу. F-16 може наближатися до 1500 км/год на малій висоті, тому політ до точки запуску займе не більше п'яти-шести хвилин – цілком достатньо часу. Приблизно за хвилину від точки старту пілоти виконають жорсткий вертикальний набір висоти, випустять ракети, коли досягнуть розрідженого повітря, щоб максимізувати дальність польоту, а потім розвернуться і пікіруватимуть назад у напрямку Дніпра.

Літаки супроводу орків мають радари з більшим радіусом дії, ніж у F-16, і ракети з ще більшим радіусом дії, тому становлять серйозну загрозу. І тут F-16 доведеться покладатися на потужність електронної протидії і свою швидкість. Вони, по суті, отримають наказ на перехоплення, увімкнуть форсажні двигуни і рушать американськими гірками в небезпечну зону, а потім активують ECП, щоб наблизитись достатньо близько для того, щоб AMRAAM досягли своїх цілей. Якщо загоряється радар С-400 або С-300, один-два удари HARM повинні змусити його вимкнутись або принаймні відволікти увагу. Як тільки зброя стає вільною, пілот тікає. На щастя, все, що потрібно зробити оператору Patriot – це підвести AMRAAM досить близько, щоб його власні радари змогли провести їх решту шляху.

Сучасний бій за межами візуальної досяжності трохи нагадує лицарські поєдинки. Цілком можливо, що кожна сторона зробить постріл, а потім буде змушена тікати від пострілу супротивника. Рано чи пізно орк зачепиться за F-16, і неминуче будуть втрати. Але в такій дуелі пілоти F-16 мають певні переваги. Наприклад, у них набагато менший літак, який може похвалитися меншим радаром і тепловим сигналом. Існує також можливість збити ракету С-400 або Р-37 за допомогою Patriot, якщо F-16 опиниться в скрутному становищі.

Вартість робить цей варіант не ідеальним, але як запасний варіант для порятунку життя висококваліфікованого пілота – це безумовний плюс. Маючи лише шість літаків, ви не зможете витримати більше однієї втрати, і саме тому я абсолютно точно бачу, що Україна не використовуватиме F-16 доти, доки не буде готова щонайменше дюжина літаків з двома дюжинами пілотів, ймовірно, десь у серпні.

Їхнім першим вильотом може бути навіть масований удар по залишках Чорноморського флоту протикорабельними ракетами. Зменшіть вплив планерних бомб і відновіть постачання артилерії в Україну – обидва ці заходи мають бути в повному розпалі до липня і літня кампанія путіна виглядатиме відвертою маячнею.

F-16 повинні переважно використовуватися в ППО і придушенні засобів ППО противника, тому що саме там вони можуть принести найбільшу користь порівняно з іншими засобами в арсеналі України. Їхнє прибуття вивільнить МіГ-29 і Су-27, які зможуть виконувати функції чистої бомбардувальної авіації, доставляючи зброю з GPS-наведенням, таку як JDAM і бомба малого діаметру, для ураження цілей, що не дуже часто рухаються. Якщо припустити, що додаткові батареї Patriot і прибуття F-16 змусять російські літаки діяти лише великими групами, здатними знищити одну пару F-16, то більш оперативна повітряна підтримка з близької відстані стає реальною можливістю.

І тут F-16 часто стають у нагоді. Вони можуть бути оснащені зброєю, яку, я дуже сподіваюсь, США, Канада, Фінляндія, Польща, Греція (так-так), Туреччина (те саме) або навіть Австралія (можливо?) поставлять Україні: AGM-154 JSOW, планерна бомба з радіусом дії 110 км. Вона і HARM – це дві зброї, які українські пілоти F-16 можуть використовувати для ураження можливих цілей за запитом наземних підрозділів.

Зброя з GPS-наведенням стає все більш вразливою до російських перешкод, а це означає, що інші форми наведення стають ідеальними. Інфрачервоні зображення можна використовувати для наведення зброї без жодного ризику перешкод сигналу, якщо вона попередньо заряджена. Лазерне наведення багато в чому є ідеальним рішенням, оскільки недорогі цілевказівники можуть бути прикріплені до безпілотників або військовослужбовці можуть носити їх із собою. Ракети з лазерним наведенням є ще одним варіантом, який теоретично можна легко адаптувати до широкого спектру платформ – А-10 можуть замінити Су-25 у цій ролі з наступного року.

Екіпажні літаки нікуди не дінуться у війні; незабаром вони стануть центрами управління для безпілотників. Я бачу такі літаки, як EA-18G Growler, варіант Super Hornet, як показові для майбутнього дизайну бойових літаків. З двома сидіннями, двома двигунами і великою кількістю електронного обладнання, вони призначені для глушіння ворожих радарів і обстрілу зенітно-ракетних комплексів, щоб дозволити іншим літакам наблизитися до цілей.

Майбутнє військово-повітряних сил України – захоплива тема, але зараз ми трохи випереджаємо події. Перші F-16 мають бути успішно введені в експлуатацію, а інфраструктура, необхідна для їх використання, захищена. Вони потребують кількох невеликих аеродромів, вільних від уламків, щоб змусити москву грати в гру в піжмурки, коли вона намагатиметься їх бомбити. Пара винищувачів після приземлення повинна бути негайно відбуксирована в укриття, переозброєна і дозаправлена, а потім відправлена назад в небо менш ніж за годину, щоб мінімізувати ризик знищення на землі.

Двоє в повітрі та двоє, що готуються до вильоту, повинні супроводжуватися ще однією парою, яка перебуває на глибокому технічному обслуговуванні для підтримки постійної роботи. Ця третя пара повинна знаходитись у заглибленому укритті, ймовірно, в зоні дії перехоплювачів PAC-3 Patriot, тому що "Кинджали" зрештою будуть знищені. На потенційних об'єктах по всій Україні мають з'явитися приманки, щоб збити з пантелику ворога, який, дуже ймовірно, накопичує ракети для полювання на F-16.

Поки Україна не матиме сотні літаків, вона буде змушена вести щось на кшталт повітряної партизанської війни, в якій офіцерам НАТО ніколи не доводилося брати участь.

Думаю, можна з упевненістю сказати, що світ за 4-6 тижнів побачить, як літаки-орки таємниче зникають з радарів. москва спочатку видасть звичні заперечення, потім заявить про спалах дружнього вогню і, нарешті, розпочне масовий загальнонаціональний повітряний наліт, який, за її словами, знищить кожен F-16 і десятки натовських найманців.

Шведський Gripen – це щось на кшталт "супер-F-16", і багато спостерігачів прагнули, щоб Україна отримала таку ескадрилью. Цікаво, що цього тижня стало відомо, що неназвані країни звернулися до Швеції з проханням відкласти постачання Gripen до того часу, поки не буде введено в експлуатацію F-16. Однак поки що жодна передача Gripen не була підтверджена. Це викликає питання, чи не проходять українські пілоти десь таємні тренування на Gripen, що може призвести до набагато швидшого прийняття винищувача на озброєння, ніж це було у випадку з F-16, потенційно вже наприкінці 2024 року.

Це не те, що я можу впевнено прогнозувати, але потенціал існує. А Gripen – це, мабуть, ідеальний літак для України, здатний перевозити все те ж саме, що і F-16, але дешевший в експлуатації і достатньо міцний, щоб приземлятися на ділянках шосе, швидко дозаправлятися, переозброюватися і знову підніматися в небо. Якби тільки Saab і Boeing знайшли спосіб об'єднати Gripen і Growler...

Нотатка про геополітику. У єдиному успіху москви винний Захід

Єдиний стійкий успіх, якого москва досягла останнім часом, – це інформаційна сфера, де журналісти і політики за кордоном все ще повторюють бажаний для путіна наратив. Майже у кожній статті підкреслюється, наскільки втомленими є українські війська, і наголошується на труднощах з набором нових кадрів порівняно з тим, як це було на початку війни.

Найважчі дні для України добігають кінця, хоча, можливо, ви не відчуєте цього, якщо пробудете в окопах ще близько місяця. З червня чехи почнуть постачати по сто тисяч снарядів щомісяця. До кінця літа цього рівня досягнуть поставки зі США та ЄС. Незабаром Україні не доведеться покладатися на безпілотники, щоб зупинити рашистські потуги. Рівень втрат москви не зменшиться, якщо путін не скасує наступальні операції. Чим менше тіл повернеться додому, тим краще з точки зору путіна. Ті, хто просто зникають, не отримують виплат для своїх родин.

Українські солдати також страждають, але не настільки, як пише більшість іноземних ЗМІ. На початку цього року Зеленський підтвердив понад 30 тисяч загиблих військовослужбовців, тож кількість жертв, ймовірно, десь плюс-мінус 40 тисяч. Щонайменше стільки ж солдатів, а можливо, і вдвічі більше, отримали настільки серйозні поранення, що більше не можуть служити. Це трагедія, в якій принаймні частково винні союзники України, але це також і своєрідний тріумф. Україні вдалося уникнути низки смертельних пасток протягом цього конфлікту і опинитися в ситуації, коли вона може реально розглядати можливість переломити ситуацію раз і назавжди наприкінці цього року.

Найуспішнішою кампанією путіна в цьому конфлікті була кампанія на великому стратегічному рівні. Відтоді, як за кілька місяців до того, як путін пішов ва-банк на Україну, стало зрозуміло, що він відданий своєму хрестовому походу, політичні лідери в країнах НАТО розділилися на два табори. Один прагне домовитись за будь-яку ціну і використовує загрозу ядерної ескалації для виправдання умиротворення звіра. Інший визнає, що війна з путіним вже почалася: поріг перейдено і тепер необхідні певні наслідки, щоб уникнути розкручування глобальної конфліктної спіралі.

На щастя, хоч і з запізненням на багато тисяч українських життів, останній табір починає переважати. Втім глибоко розчаровує те, що очевидні та необхідні політичні рішення, необхідні ще 2021 року, приймаються лише зараз. Хоча до 2022-го я був у таборі тих, хто вважав, що Україні доведеться обміняти частину території на мир, це було пов'язано з тим, що НАТО і США витратили вісім років на те, щоб мурижити Україну.

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