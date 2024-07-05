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ПОЛІТИКА

На хакерському форумі оприлюднили базу з майже 10 мільярдами унікальних паролів - найбільший витік в історії

05 липня 2024, 19:09
На хакерському форумі оприлюднили базу з майже 10 мільярдами унікальних паролів - найбільший витік в історії
Фото: Ukrinform
Жертвами можуть стати не лише люди, але й промислове обладнання, камери відеоспостереження й цілі компанії.

На одному з популярних хакерських форумів зʼявилася база з майже десятьма мільярдами "злитих" унікальних паролів. Це найбільший такий архів в історії.

Про це повідомляє Cybernews.

Файл із даними під назвою rockyou2024.txt опублікував у День незалежності США, 4 липня, користувач з нікнеймом ObamaCare. Цей файл містить приголомшливі 9 948 575 739 унікальних паролів. Хоча користувач ObamaCare і зареєструвався лише наприкінці травня 2024 року, він уже встиг перед цим опублікувати аналогічні невеликі файли з даними.

Як пише Cybernews, опублікований файл є компіляцією паролів, зібраною з раніше публікованих і нових витоків даних. Імовірно, він містить інформацію, зібрану з понад чотирьох тисяч "злитих" за останні 20 років баз даних.

Фахівці припускають, що дані компіляції можуть використовувати хакери для злому систем, не захищених від брутфорс-атак. Жертвами можуть стати не лише люди, але й промислове обладнання, камери відеоспостереження й цілі компанії.

Для власного захисту, спеціалісти радять:

  • скинути старі паролі;
  • придумати унікальний та надійний пароль;
  • не використовувати однакові коди доступу в різних облікових записах;
  • і не нехтувати багатофакторною автентифікацією, яка робить облікові записи більш захищеними, вимагаючи під час спроби ввійти в акаунт додаткової перевірки, окрім пароля.

Попередню найбільшу компіляцію з 8,5 мільярда паролів "злили" в 2021 році.

Раніше повідомлялось, що хакер отримав доступ до внутрішніх систем обміну повідомленнями OpenAI та викрав інформацію про розробку технологій штучного інтелекту компанії.

хакерипаролі

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