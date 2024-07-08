Кулеба прокоментував удар росіян по лікарні "Охматдит"

Міністр закликав посилити протиповітряну оборону України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував удар росіян по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

Очільник міністерства у соцмережі X заявив, що ця атака показує справжнє обличчя росії.

"Це справжня відповідь путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", — заявив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що атака росіян показує важливість якнайшвидших поставок Україні додаткових систем ППО та іншої зброї. Він закликав партнерів приймати рішення невідкладно.

Кулеба згадав російський удар по Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську та Краматорську. Там росіяни також обстріляли цивільних.

"Я закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони України та відмовитися від будь-якого умиротворення вбивць дітей та інших мирних жителів", — підкреслив український міністр.

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу України 8 липня росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Повідомлялось, що ворог завдав удару по новому корпусу закладу. Там знаходиться онкогематологічне відділення та проходять лікування діти із найважчими захворюваннями з усієї країни.

Раніше МВС України повідомляло, що унаслідок обстрілів 8 липня загинула 31 людина. Також 125 дістали поранення: двоє — у Київській області, 61 — у столиці та 62 — у Дніпропетровській області.