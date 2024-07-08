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CУСПІЛЬСТВО

Рекордно спекотний червень 2024: глобальна температура установила нові максимуми

08 липня 2024, 19:22
Рекордно спекотний червень 2024: глобальна температура установила нові максимуми
Фото: google.com
Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, ставав найспекотнішим на планеті з початку ведення записів.

Червень у 2024 році побив минулорічний рекорд і став найспекотнішим за всі роки спостережень.

Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, ставав найспекотнішим на планеті з початку ведення записів. Це 13 рекордний за температурою місць. Подібна смуга щомісячних рекордів глобальної температури вже була в 2015—2016 роках.

Середня температура цьогорічного червня становила +16,66°C, що на 0,67°C вище середнього показника за 1991—2020 роки для червня та на 0,14°C вище попереднього рекорду, встановленого в червні 2023 року.

Разом з тим червень 2024 року був на 1,5 °C вищим за середнє значення червня під час доіндустріального періоду 1850—1900 роках.

Середня температура поверхні моря у червні 2024 року становила +20,85°C, що є найвищим показником за цей місяць в історії спостережень.

спекарекорд

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