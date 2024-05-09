Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Латвії російські хакери зламали інтернет-телебачення мережі Balticom і транслювали парад із росії

09 травня 2024, 16:53
У Латвії російські хакери зламали інтернет-телебачення мережі Balticom і транслювали парад із росії
Фото: Ukrinform
Наразі послуги інтернет-телебачення Balticom відключено.

Голова Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Івар Аболіньш заявив, що у четвер, 9 травня, у Латвії сталася кібератака на мережу компанії Balticom, внаслідок чого усіма каналами інтернет-телебачення компанії транслювався парад із москви.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня”.

"Сьогодні поліція і Служба держбезпеки Латвії працюватимуть у посиленому режимі і жорстко відреагують на будь-які провокації і порушення", – заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс.

Козловскіс зазначив, що у поліції вже є досвід роботи дев'ятого і десятого травня минулого року.

"У цій ситуації хочу зазначити, що у нас немає інформації про конкретні провокації. Але ми готуємося до індивідуальних викликів", – наголосив міністр внутрішніх справ.

Міністр нагадав, що не можна використовувати заборонену символіку і прославляти військову агресію. Наприклад, не можна приносити квіти до місць, де раніше були радянські пам'ятники.

 

 

 

 

хакериЛитвавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється