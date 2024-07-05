Зусилля із забезпечення припинення вогню та звільнення заручників у Газі набирають обертів – Reuters

Сторони на крок ближче до підписання угоди.

Сьогодні, 5 липня зусилля із забезпечення припинення вогню і звільнення заручників у Газі набирають обертів після того, як Хамас зробив оновлену пропозицію щодо умов угоди, а Ізраїль заявив, що відновить переговори, які зайшли в глухий кут. Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу заявив президенту США Джо Байдену 4 липня, що відправить делегацію для відновлення переговорів, а ізраїльський чиновник повідомив, що команду його країни очолить глава розвідувального агентства "Моссад".

Про це повідомляє Reuters.

Джерело в ізраїльській переговорній групі, яке говорило на умовах анонімності, заявило, що зараз з'явився реальний шанс досягти угоди. Ізраїльські заяви різко контрастують з минулими випадками за дев'ять місяців війни в Газі, коли Ізраїль повідомляв, що умови, які висував Хамас, були неприйнятними.

Ізраїль заявив, що Хамас більше не вимагає як попередню умову від Ізраїля зобов'язання щодо постійного припинення вогню перед підписанням угоди.

"Якщо сторонам знадобиться більше часу для підписання угоди про постійне припинення вогню, обидві сторони повинні домовитися, що бойові дії не відновляться доти, доки вони цього не зроблять", — сказав чиновник в інтерв'ю Reuters.